Das London Game zwischen den Philadelphia Eagles und Jacksonville Jaguars beginnt mit einem völlig chaotischen Kickoff. Zwei Spieler sehen noch vor dem ersten Snap die Rote Karte.

Das London Game zwischen den Philadelphia Eagles und den Jacksonville Jaguars hat einen wilden Auftakt erlebt. Josh Cameron trug den Eröffnungs-Kickoff für Jacksonville zwar zum Touchdown zurück, doch eine Holding-Strafe nahm dem Return den Score – der Kickoff sollte wiederholt werden.

Während die Schiedsrichter die Spieler zurückbeorderten, waren Eagles-Linebacker Jeremiah Trotter Jr. und Jaguars-Defensive-End Bryan Thomas Jr. an der Mittellinie aneinandergeraten.

Beide wurden vom Platz gestellt, noch bevor eine Offense den ersten Snap absolviert hatte. Viele Zuschauer im mehrheitlich von Eagles-Fans geprägten Tottenham Hotspur Stadium verpassten die Szene offenbar, weil sie zu spät auf ihren Plätzen waren.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.