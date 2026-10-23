Bears befürchten schwere Verletzung bei Leistungsträger

Die Chicago Bears schlagen die New England Patriots, doch die Verletzung von Cole Kmet überschattet den Erfolg. Der Tight End muss im Schlussviertel vom Feld gefahren werden.

Der 30:24-Sieg der Chicago Bears gegen die New England Patriots in der NFL wird von der Verletzung von Cole Kmet überschattet.

Der Tight End verletzte sich am Donnerstagabend im vierten Viertel am rechten Knie und wurde vom Feld gefahren. Eine endgültige Diagnose soll erst am Freitag folgen.

Cole Kmet (85) von den Chicago Bears musste mit einer Verletzung vom Feld gefahren werden Cole Kmet (85) von den Chicago Bears musste mit einer Verletzung vom Feld gefahren werden © IMAGO/UPI Photo

NFL: Cole Kmet von Chicago Bears wohl schwerer verletzt

Bears-Head-Coach Ben Johnson äußerte sich nach der Partie besorgt. „Wir werden morgen mehr wissen, aber ich glaube nicht, dass es sehr gut aussah“, sagte Johnson.

Kmet hatte bei noch 5:46 Minuten auf der Uhr einen Acht-Yard-Pass von Caleb Williams gefangen, war nach einem Tackle aber sofort liegen geblieben und konnte das rechte Bein anschließend nicht belasten.

Quarterback Caleb Williams leidet mit

Williams zeigte sich nach der Partie betroffen. „Es war hart. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber wenn du vom Feld gefahren wirst, ist das nie gut. Du wirst mindestens eine gewisse Zeit ausfallen“, sagte der Quarterback. Kmet beendete die Begegnung mit drei Catches für 28 Yards.

Für Williams wäre ein längerer Ausfall des Tight Ends ein schwerer Verlust. „Ich habe nicht die Worte dafür, was Cole mir, diesem Team und dieser Organisation bedeutet. Er ist, glaube ich, der dienstälteste Bear“, erklärte Williams.

„Er war in jedem Schritt für mich da – im ersten Jahr, im zweiten Jahr und auch in diesem Jahr. Ich kann für ihn nur dasselbe tun.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.