Die Denver Broncos schlagen Titelverteidiger Seattle in der Overtime, doch Bo Nix liefert erneut kaum Impulse. TV-Experte Ryan Fitzpatrick geht nach dem Sieg hart mit dem Quarterback ins Gericht.

Die Denver Broncos haben zwar NFL-Titelverteidiger Seattle Seahawks am Donnerstagabend mit 17:14 nach Overtime bezwungen, doch im Fokus standen danach vor allem Quarterback Bo Nix und seine erneut schwache Vorstellung.

Der 26-Jährige brachte 17 von 27 Pässen für lediglich 107 Yards an, blieb ohne Touchdown und leistete sich immerhin keine Interception. Sein Passer Rating lag bei 71,1, die Broncos kamen insgesamt nur auf 168 Yards Raumgewinn.

Bo Nix ist Quarterback der Denver Broncos Bo Nix ist Quarterback der Denver Broncos © IMAGO/Icon Sportswire

Fitzpatrick zerlegt Broncos Quarterback Nix

Ryan Fitzpatrick fand in der Prime-Video-Analyse nach dem Spiel klare Worte für Nix. „Bo Nix spielt nicht konkurrenzfähig. Es ist fast respektlos gegenüber der Quarterback-Position, wie er diese Position derzeit spielt“, sagte der frühere NFL-Quarterback.

Fitzpatrick kritisierte auch die Spielzugauswahl und ergänzte: „Sein Coach vertraut ihm nicht, bei Third-and-8 wird ein Screen-Play angesagt. Sie feiern jetzt in der Kabine, weil sie gewonnen haben. Aber er spielt keinen konkurrenzfähigen Football. Das ist nicht gut genug. Es geht um Einsatz.“

Appell an Nix

Später verschärfte Fitzpatrick seine Kritik. „Da ist kein Feuer, da ist keine Leidenschaft. Das heißt nicht, dass du an der Seitenlinie Leute anschreien oder im Huddle antreiben musst. Du kannst es auch mit deinem Spiel zeigen. Aber ich sehe das nicht“, sagte er.

Der TV-Experte machte eine deutliche Ansage an Nix: „Quarterback in der NFL zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Und im Moment nimmt er das als selbstverständlich hin. Das ist Müll. Dieser Einsatz ist Müll. Das ist kein Quarterback in der NFL. Wir verdienen Besseres.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.