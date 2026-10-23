Unschöne Nachrichten von Anthony Richardson. Der NFL-Spielmacher sieht sich mit einer Anklage wegen Marihuana-Besitzes konfrontiert.

NFL-Quarterback Anthony Richardson von den Indianapolis Colts ist in Indiana wegen Besitzes von Marihuana angeklagt worden. Der 24-Jährige soll bei einer Verkehrskontrolle am 12. Oktober in Carmel in einem Fahrzeug mit abgelaufener Zulassung unterwegs gewesen sein. Zudem habe das Kennzeichen laut Gerichtsunterlagen nicht zur Registrierung des Fahrzeugs gepasst.

Wie FOX59 unter Berufung auf die Akte berichtet, nahmen die Beamten beim Herantreten an das Auto Marihuana-Geruch wahr. Richardson soll erklärt haben, im Wagen geraucht zu haben, weil er dies nicht vor seinen Kindern habe tun wollen.

Bei der Durchsuchung fanden Polizisten demnach ein kleines Glas mit rund fünf Gramm mutmaßlichem Marihuana sowie THC-haltige Gummibonbons im Handschuhfach.

Marihuana: Klage gegen Richardson

Die am 19. Oktober eingereichte Anklage lautet auf Marihuana-Besitz. Richardson erhielt zudem eine Anzeige wegen der abgelaufenen Zulassung; der zunächst für den 9. Dezember geplante erste Gerichtstermin wurde laut Online-Akte aufgehoben.

Die Colts erklärten: „Wir sind über die Situation um Anthony Richardson informiert und sammeln derzeit weitere Informationen. Darüber hinaus werden wir uns nicht äußern.“ Die Verhandlung ohne Jury ist für den 4. Januar angesetzt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.