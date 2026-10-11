Aaron Rodgers schreibt für die Pittsburgh Steelers gegen die Indianapolis Colts Geschichte. Der Quarterback erreicht eine Marke, die zuvor nur Hall-of-Famer Terry Bradshaw vorweisen konnte.

Aaron Rodgers hat die Pittsburgh Steelers zum Sieg gegen die Indianapolis Colts geführt und zugleich einen historischen Meilenstein erreicht. Sein 17-Yard-Touchdownpass beim 34:22-Erfolg auf Pat Freiermuth war sein insgesamt dritter.

Damit ist Rodgers erst der zweite Quarterback der Steelers, der in drei Spielen nacheinander mindestens drei Touchdownpässe wirft – zuvor hatte das nur Terry Bradshaw geschafft.

Aaron Rodgers überzeugt erneut Aaron Rodgers überzeugt erneut © IMAGO/ZUMA Press Wire

Für Rodgers ist es die erste Serie dieser Art seit seiner MVP-Saison 2021. In der ersten Halbzeit bediente er Jaylen Warren zu einem 80-Yard-Touchdown und Freiermuth zudem mit einem Pass über einen Yard in der Endzone.

Steelers-Legende Bradshaw schimpfte einst über Rodgers

Rodgers beendete die Partie mit 235 Passing Yards, 22 seiner 31 Würfe fanden ihr Ziel. Die Steelers stehen nun bei 3-2, die Colts weisen nun eine negative Bilanz auf (2-3).

Warren prägte die Partie ebenfalls: Der Running Back fing sechs Pässe für 87 Yards und einen Touchdown, dazu erlief er bei 15 Versuchen 101 Yards und einen weiteren Score.

Bradshaw hatte die Verpflichtung von Rodgers im Jahr 2025 noch scharf kritisiert und erklärt: „Das ist ein Witz. Er soll in Kalifornien bleiben, irgendwo Rinde kauen und zu den Göttern flüstern.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.