Aaron Donald verletzt: Rams-Sorgen immer größer

Die Los Angeles Rams müssen im Duell mit den Philadelphia Eagles auf Aaron Donald verzichten. Eine Rückenverletzung bremst den Star der Defensive aus und verschärft die Personalsorgen vor dem Spiel.

Die Los Angeles Rams müssen am Sonntag bei den Philadelphia Eagles ohne Aaron Donald auskommen. Head Coach Sean McVay strich den Defensive Lineman wegen Rückenproblemen für das Duell. Donald hatte bereits am Mittwoch und Donnerstag nicht trainiert.

Damit fehlt den Rams gegen die Eagles einer ihrer wichtigsten Akteure in der Defensive. Auch Tight End Terrance Ferguson wird wegen einer Knöchelverletzung nicht spielen.

Aaron Donald verpasst das nächste Spiel der Rams Aaron Donald verpasst das nächste Spiel der Rams © IMAGO/Newscom World

NFL: Donald verletzt – Rams unter Druck

Receiver Puka Nacua, der zuletzt mit Hüftproblemen zu kämpfen hatte, steht dagegen vor seiner Rückkehr.

Die Rams galten vor der Saison als der große Titelfavorit und haben ein Superteam mit vielen Topstars versammelt. Nun haben sie aber zwei der ersten drei Partien verloren und stehen bereits mit dem Rücken zur Wand.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.