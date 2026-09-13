Traumstart für St. Brown

Beim 31:30 nach Verlängerung gegen die Saints verspielt Detroit eine komfortable Führung - und gewinnt dann doch.

Der deutsch-amerikanische Footballstar Amon-Ra St. Brown hat einen persönlichen Traumstart in die neue NFL-Saison hingelegt. Beim mühsamen 31:30-Sieg nach Verlängerung seiner Detroit Lions gegen die New Orleans Saints fing der 26-Jährige zwei Touchdown-Pässe – darunter den wichtigen zum 31:24 3:49 Minuten vor Ende der Overtime.

Danach kamen die Saints per Touchdown wieder auf einen Punkt heran, der Versuch der „Two-Point Conversion“ zum möglichen Sieg ging aber schief.

Die Lions hatten nach starken Start leichtfertig eine 21:0-Führung verspielt, die Star-Running-Back Jahmyr Gibbs mit zwei Touchdowns und St. Brown mit seinem ersten Erfolg in der Endzone herausgearbeitet hatten. Danach lief im Ford Field aber bei der bis dahin überzeugenden Defense nicht viel zusammen.

Amon-Ra St. Brown nach seinem Touchdown Amon-Ra St. Brown nach seinem Touchdown © AFP/GETTY IMAGES/SID/Mike Mulholland

St. Brown, der seine sechste Saison für Detroit spielt, hatte 2025/26 elf Touchdowns erzielt. In einem enttäuschenden Jahr verpassten die Lions aber die Playoffs.

Klein verliert mit Houston

Marlin Klein kassierte bei seinem NFL-Debüt mit den Houston Texans ein 31:36 gegen die Buffalo Bills. Der Tight End aus Köln, im Draft an Position 59 ausgewählt, bekam einmal den Ball und sorgte dabei für 16 Yards Raumgewinn.

Die Indianapolis Colts, zu deren Coaching-Stab die Münchnerin Nadine Nurasyid gehört, unterlagen zum Auftakt in einem Offensivspektakel daheim den Baltimore Ravens 23:41. Das furiose Duell der Top-Running-Backs gewann dabei Baltimores Derrick Henry (drei Touchdowns/163 Gesamt-Yards) gegen Jonathan Taylor (2/121).