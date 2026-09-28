Travis Hunter gilt in der NFL als Einhorn. Der junge Star setzt nun zum ersten Mal ein größeres Zeichen.

Travis Hunter hat beim 35:6 der Jacksonville Jaguars gegen die New England Patriots seine erste Interception in der NFL gefangen. Der 2025 an zweiter Stelle gedraftete Spieler fing kurz vor der Pause in der Endzone einen Pass von Patriots-Quarterback Drake Maye ab, der für Receiver Efton Chism bestimmt war. Die Aktion von Hunter war spielentscheidend, denn Jacksonville verteidigte damit eine 14:3-Führung.

„Ein bisschen“, antwortete Hunter auf die Frage, ob ihn sein erster Pick erleichtere. „Interceptions zu fangen, ist großartig. Aber mein Fokus lag darauf, das Spiel zu gewinnen und mich weiter auf den nächsten Spielzug zu konzentrieren.“ Der 23-Jährige verbuchte zudem vier Tackles.

Hunter gilt als NFL-Einhorn

Bereits vor seinem Debüt in der vergangenen Saison hatte Hunter für großes Aufsehen gesorgt. Denn am College spielte er sowohl als Cornerback als auch Receiver. Er stand also in der Defense und Offense auf dem Rasen. Das ist eine absolute Seltenheit. Hunter gilt deshalb als Einhorn. Auch bei Jacksonville wird er auf beiden Seiten eingesetzt, hatte bisher aber sportlich kaum für Aufsehen gesorgt. Deshalb schalteten sich zuletzt vermehrt Experten ein und forderten, das Experiment zu beenden.

Head Coach Liam Coen hatte vor der Partie aber angekündigt, Hunter stärker einzubinden. Nun gab es zumindest in der Defense ein erstes Statement. Als Receiver stand der 23-Jährige bei fünf Snaps auf dem Feld, ein Catch gelang ihm nicht.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.