Mit einem irren Schlussspurt drehen die Baltimore Ravens das Duell gegen die Dallas Cowboys in Brasilien. Die Entscheidung fällt in letzter Sekunde.

Die Baltimore Ravens haben die Dallas Cowboys in Rio de Janeiro mit 34:31 bezwungen und damit ihren zweiten Saisonsieg in der NFL eingefahren. Tyler Loop verwandelte mit auslaufender Uhr ein 56-Yard-Field-Goal zum Sieg. Für den in der Region Dallas aufgewachsenen Kicker war es eine besondere Erlösung, nachdem ihn ein verschossener Kick in der vergangenen Saison beschäftigt hatte, der Baltimore die Playoffs gekostet hatte.

Dallas hatte sieben Sekunden vor Schluss durch Brandon Aubreys 23-Yard-Field-Goal zum 31:31 ausgeglichen. Doch dann zauberte Quarterback Lamar Jackson: Sein 27-Yard-Pass auf Zay Flowers brachte die Ravens bis an die 38-Yard-Linie der Cowboys, ehe Baltimore bei noch einer Sekunde Spielzeit eine Auszeit nahm. Loop entschied das Duell anschließend mit seinem weiten Kick.

Strittige Szene kurz vor dem Ausgleich

Zuvor hatte Rookie-Tight-End Matt Hibner die Ravens mit einem Zwei-Yard-Touchdownpass von Jackson kurz vor Schluss mit 31:28 in Führung gebracht. Dak Prescott führte Dallas danach über neun Spielzüge und 60 Yards nach vorn und glich noch einmal aus.

Die Cowboys sammelten zwar 415 Yards Raumgewinn, Baltimore kam auf 378 und so wurde die Partie in Rio de Janeiro ein Offensiv-Spektakel. Jackson brachte 15 seiner 20 Pässe für 186 Yards und zwei Touchdowns an. Derrick Henry erzielte bei den Ravens bei 26 Läufen 89 Yards und zwei Touchdowns. Bei Dallas kam Prescott auf 276 Pass-Yards und einen Touchdown. CeeDee Lamb verbuchte sieben Catches für 112 Yards. Dennoch ist es die zweite Dallas-Pleite im dritten Spiel.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.