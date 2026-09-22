Giants fürchten Saisonaus von Quarterback Dart

Der 23 Jahre alte Spielmacher von den New York Giants musste bei der Pleite gegen die Los Angeles Rams mit einer Knieverletzung früh vom Feld.

Den New York Giants droht in der Football-Profiliga NFL der langfristige Ausfall ihres Quarterbacks Jaxson Dart. Wie ESPN und The Athletic übereinstimmend unter Berufung auf nicht namentlich genannte Teamquellen berichteten, könnte der 23-Jährige nach einer Knieverletzung im Spiel gegen die Los Angeles Rams (6:28) den Rest der Saison verpassen.

Quarterback Dart wohl schwerer verletzt

Dart hatte das Spiel am Montag (Ortszeit) früh verlassen müssen, nachdem sein linkes Knie bei einem Tackle weggeknickt war. Giants-Coach John Harbaugh erklärte, sein Spielmacher habe einen „verheerenden Ausgang“ vermieden, ersten Berichten nach stand eine Innenbandzerrung im Raum. Nach weiteren Untersuchungen deuteten die Befunde laut US-Medien nun jedoch auf eine deutlich schwerwiegendere Verletzung hin.

Dart ist der nächste in einer langen Reihe von Quarterbacks, die es in den ersten beiden Wochen der neuen Saison erwischte. Auch Sam Darnold von Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks, Caleb Williams (Chicago Bears) oder Jayden Daniels (Washington Commanders) müssen derzeit pausieren.