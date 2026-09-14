Traum-Auftakt für Star-Trainer

Star-Coach John Harbaugh darf sich über einen geglückten Auftakt als Giants-Coach freuen. Das Team aus New York besiegt die Dallas Cowboys.

Die New York Giants haben ihrem neuen Star-Coach John Harbaugh einen Einstand nach Maß beschert. Die Giants gewannen das erste Spiel ihrer NFL-Saison gegen den Erzrivalen Dallas Cowboys mit 28:20. Vor allem Quarterback Jaxson Dart überzeugte mit einer starken Vorstellung, er warf drei Touchdowns.

Zudem meldeten sich Star-Receiver Malik Nabers und Running Back Cam Skattebo eindrucksvoll zurück. Nabers hatte knapp ein Jahr wegen eines Kreuzbandrisses gefehlt, Skattebo mehr als zehn Monate nach Wadenbeinbruch und ausgekugeltem Sprunggelenk pausieren müssen. Ihm gelang gleich der erste Giants-Touchdown der Saison. Anschließend zeigte Skattebo seinen berühmten Rückwärtssalto-Jubel.

John Harbaugh siegte mit den Giants zum Auftakt John Harbaugh siegte mit den Giants zum Auftakt © IMAGO/Icon Sportswire

NFL: Cowboy-Defensive zu anfällig

Die Cowboys hielten zwar lange dagegen, doch die Defensive zeigte sich trotz Verstärkungen erneut anfällig. Schon in der vergangenen Saison hatte Dallas die meisten Punkte zugelassen.

Eine Niederlage zum Auftakt gab es auch für die Washington Commanders, dem Team des Deutschen Brandon Coleman. Sie verloren gegen die Philadelphia Eagles knapp mit 22:24.

Der Super Bowl findet in dieser Spielzeit am 14. Februar 2027 im SoFi Stadium von Los Angeles statt.