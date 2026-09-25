Die Falcons spielen beim Comeback ihres Quarterbacks Michael Penix auswärts stark auf. Doch zum Matchwinner wird ein anderer Spieler.

Der überragende Runningback Bijan Robinson hat die Atlanta Falcons in der US-Football-Liga NFL zum ersten Saisonsieg geführt. Der zweimalige Super-Bowl-Teilnehmer bezwang die Green Bay Packers zum Auftakt des dritten Spieltags mit 35:14 und meldete sich nach zwei Pleiten in der neuen Spielzeit an. Die Packers verloren derweil erstmals seit 2012 ihr Premieren-Heimspiel einer Saison und wurden von den eigenen Fans im Lambeau Field ausgebuht. Auch sie stehen damit bei lediglich einem Sieg nach drei Partien.

Atlantas Runningback Robinson lief insgesamt 194 Yards und steuerte damit zwei Touchdowns zum Erfolg bei. Außerdem kehrte Quarterback Michael Penix bei seinem Comeback nach Kreuzbandriss eindrucksvoll zurück. „Ich habe lange gekämpft und mich durchgebissen, um wieder dorthin zu kommen, wo ich heute bin“, sagte der seit November ausgefallene Penix. Er lobte Robinsons „unglaubliche“ Leistung und bezeichnete es als „einen Segen, jemanden wie ihn im Team zu haben“.