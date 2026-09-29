Der Quarterback, der Weihnachten 2023 zuletzt spielte, entscheidet die Partie gegen Philadelphia.

Ersatz-Quarterback Case Keenum ist für die Chicago Bears in der National Football League (NFL) mit einer starken Leistung in die Bresche gesprungen. Der 38-Jährige, der erstmals seit Weihnachten 2023 wieder als Spielmacher auf dem Feld stand, zeichnete beim 27:7 gegen die zuvor ungeschlagenen Philadelphia Eagles für drei Touchdowns verantwortlich. Zwei seiner Pässe fanden ins Ziel, zudem lief er selbst mit dem Ball in die Endzone.

Keenum glänzt bei Chicago-Sieg

„Ich finde wirklich keine Worte“, sagte Keenum, „die Jungs, mit denen ich spiele, sind unglaublich. Es hat so viel Spaß gemacht. Das werde ich heute Abend feiern.“

Keenum, der in seiner 15. NFL-Saison für sein neuntes Team spielt, ersetzte den verletzten Caleb Williams. Der eigentliche Quarterback Nummer zwei, Tyson Bagent, war nach einer Gehirnerschütterung noch nicht wieder voll im Training. 24 von 34 Pässen brachte Keenum an die Mitspieler, Luther Burden III und Kalif Raymond fingen den Ball für Touchdowns. Im letzten Viertel trug er den Ball selbst aus einem Yard über die Linie. Chicago hat nun wie Philadelphia zwei Siege und eine Niederlage auf dem Konto.