Wetter-Chaos in der NFL! Plötzlich geht gar nichts mehr

Mike Macdonalds Scouting mit Fanvideos sorgt in der NFL für Wirbel. Nun verteidigen Kollegen den Seahawks-Coach.

Die NFL nimmt Mike Macdonald nach dessen Aussagen über Social-Media-Scouting nicht in die Mangel. Mehrere Coaches und Entscheider erklärten gegenüber The Athletic, dass Teams öffentlich gepostete Videos von Trainingseinheiten regelmäßig für die Vorbereitung nutzen.

„Das ist ein Nicht-Thema. Jedes Team tut das“, sagte ein ranghoher Verantwortlicher anonym. Ein Coach ergänzte: „Das ist sehr üblich. Wir alle machen es. Jeder macht es.“

Mike MacDonald ist aktuell in aller Munde Mike MacDonald ist aktuell in aller Munde © IMAGO/UPI Photo

Auslöser war ein veröffentlichter Ausschnitt aus Macdonalds Interview mit Graham Bensinger. Der Seahawks-Head-Coach berichtete darin, Seattle habe vor dem Saisonauftakt gegen die Denver Broncos im Jahr 2024 rund 100 Spielzüge aus von Fans online geteilten Trainingscamp-Videos ausgewertet.

Scouting von Fanvideos ist normal

„Fans posten Spielzüge aus dem Trainingscamp auf Twitter, das sind also öffentliche Informationen“, sagte Macdonald: „Wir haben etwa 100 Spielzüge aus ihrem Trainingscamp genommen und sie gescoutet.“

Broncos-Coach Sean Payton soll nach Macdonalds Darstellung davon erfahren und Seahawks-General-Manager John Schneider kontaktiert haben. Payton habe mit einer öffentlichen Spionage-Anschuldigung nach dem Vorbild des Patriots-Spygate gedroht.

„Wir haben nicht betrogen“, betonte Macdonald und erklärte, die Seahawks hätten für diesen Fall rechtliche Schritte angekündigt. Ein anonymer General Manager bezeichnete die Debatte nun als „absolut nichts“ und als „Zeitverschwendung“.

Macdonald mit Entschuldigung

Macdonald entschuldigte sich anschließend bei Payton dafür, dass die Geschichte öffentlich geworden war. Der Broncos-Coach erklärte daraufhin, er habe „großen Respekt“ vor seinem Kollegen: „Er und ich sind gut miteinander.“

Die Seahawks starteten mit zwei Siegen in die laufende Saison, nachdem Macdonald Seattle in der vergangenen Spielzeit zum Super-Bowl-Titel geführt hatte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.