Neue Verletzungs-Sorgen um NFL-Star Nabers

Malik Nabers sorgt bei den New York Giants nach der deutlichen Niederlage gegen die Rams für neue Sorgen. Der Wide Receiver kehrt zwar zurück aufs Feld, muss nun aber an der Schulter untersucht werden.

Die Verletzungs-Sorgen bei den New York Giants reißen nicht ab. Malik Nabers hat sich bei der 6:28-Niederlage der New York Giants bei den Los Angeles Rams in der NFL an der Schulter verletzt. Der Wide Receiver musste im ersten Viertel vom Feld, kehrte noch vor der Pause jedoch zurück und beendete die Partie mit einem Catch für einen Yard.

Nabers berichtete anschließend, seine Schulter sei herausgesprungen und er habe sie selbst wieder eingerenkt: „Mit meiner Schulter ist alles okay. Ich lasse sie röntgen, um zu sehen, was los ist. Ich wollte unbedingt wieder raus, nachdem wir Jax (Jaxson Dart, Anm. d. Red.) verloren hatten, und dem Team nicht noch einen Ausfall bescheren.“

Malik Nabers (r.) verletzte sich erneut Malik Nabers (r.) verletzte sich erneut © IMAGO/Icon Sportswire

Für Nabers ist die neue Blessur besonders bitter, weil er erst zum Saisonstart nach seinem Kreuzbandriss aus dem September 2025 wieder aufs Feld zurückgekehrt war. In der vergangenen Saison kam er deshalb nur in vier Spielen zum Einsatz.

Beim 28:20-Sieg zum Saisonauftakt gegen die Dallas Cowboys hatte Nabers noch sechs Pässe für 69 Yards gefangen. Als Rookie war er 2024 mit 109 Catches, 1.204 Yards und sieben Touchdowns in den Pro Bowl gewählt worden.

NFL: Auch Quarterback Jaxson Dart verletzt

Die Giants verloren gegen die Rams zudem Quarterback Jaxson Dart schon beim ersten Drive mit einer Knieverletzung. Wie ESPN berichtet, soll sich der 23-Jährige das Innenband im Knie gezerrt haben und voraussichtlich ausfallen, Röntgenaufnahmen blieben zunächst ohne Befund.

Trainer John Harbaugh erklärte: „Wir wissen am Dienstag mehr. Das bewegt sich ungefähr in diesem Bereich. Wir machen ein MRT und werden danach ein sehr klares Bild haben.“

Jameis Winston übernahm für Dart, brachte elf seiner 27 Pässe für 111 Yards an und warf eine Interception. Am Sonntag treffen die Giants auf die Tennessee Titans.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.