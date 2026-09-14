Spontan-Comeback überrascht

Malik Nabers feiert beim Sieg der New York Giants gegen die Dallas Cowboys sein Comeback. Erst kurz vor Kickoff fällt er die Entscheidung.

Malik Nabers hat die New York Giants beim 28:20 zum Saisonauftakt gegen die Dallas Cowboys zum Sieg geführt – obwohl sein Einsatz nach dem Kreuzbandriss bis kurz vor Kickoff offen war. Der Wide Receiver entschied erst nach dem Aufwärmen, gegen den NFC-East-Rivalen aufzulaufen. Sogar seiner Familie hatte Nabers zuvor geraten, nicht zum Spiel zu kommen, falls er passen müsse.

„Entscheidend war, dass ich mich draußen gut gefühlt habe. Ein kleiner Schauer lief mir durch den Körper. Da dachte ich: Ja, es ist Zeit“, erklärte Nabers.

Nabers entscheidet sich direkt vor Anpfiff zur Rückkehr

Die Übungen vor der Partie hätten ihm die nötige Sicherheit gegeben: „Ich habe mich wirklich gut gefühlt. Ich bin gelaufen, habe die Bälle gut gefangen, mich gut gedehnt und mich ordentlich aufgewärmt. Ich hatte einfach das Gefühl, dass es Zeit ist loszulegen.“

Nabers fing bei seiner ersten Partie seit September sechs Pässe für 69 Yards. Der 23-Jährige hatte in seiner Rookie-Saison 2024 1.204 Receiving Yards und sieben Touchdowns erzielt. Ein Kreuzbandriss Ende September der vergangenen Saison hatte seine zweite NFL-Spielzeit nach vier Einsätzen vorzeitig ausgebremst.

„Ich hatte so ein Gefühl, etwa zweieinhalb Stunden vorher, als er rausging, es ausprobierte und sich bereit fühlte – und da fiel die Entscheidung. Es war seine Entscheidung. Medizinisch war er bereits freigegeben worden, aber er musste sich selbst gut fühlen“, sagte der neue Star-Coach John Harbaugh.

Er fügte an: „Malik hat ein großartiges Spiel gemacht. Er hat ein verdammt gutes Spiel gemacht.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.