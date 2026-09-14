Horror-Debüt für Topstar

Das mit Spannung erwartete Debüt von Kyler Murray bei den Minnesota Vikings findet ein schnelles Ende.

Bitterer Start für Kyler Murray bei den Minnesota Vikings: Der Quarterback musste beim Auftaktspiel der NFL gegen die Green Bay Packers nach einem harten Hit im ersten Viertel vom Platz – und kehrte nicht zurück. Minnesota teilte mit, dass Murray eine Gehirnerschütterung erlitten habe. Immerhin: Ersatzmann Carson Wentz machte einen 39:22-Erfolg gegen die Green Bay Packers klar.

Bei einem dritten Versuch in der Anfangsphase an der eigenen 34-Yard-Linie wurde der 29-jährige Murray von Packers-Safety Javon Bullard hart am Kopf getroffen.

Scary scene as Kyler Murray takes a massive hit and stays down after the play. pic.twitter.com/sVqZ7M24e4 — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) September 13, 2026

Murray blieb zunächst auf dem Rasen liegen, bewegte sich kaum und wurde von den Ärzten der Vikings behandelt. Zwar konnte er anschließend aus eigener Kraft in die Kabine gehen, kehrte aber nach Untersuchungen nicht zurück. Carson Wentz übernahm als Backup den Posten des Quarterbacks.

Murray hatte zu dem Zeitpunkt gerade einmal drei von fünf Pässen für nur 18 Yards angebracht und neun Yards erlaufen. Nun droht ihm schon eine längere Pause durch das Concussion Protokoll der Liga.

„Als ich in der Kabine ankam, war er bei vollem Bewusstsein und sprach“, sagte Coach Kevin O’Connell. „Sie führten gerade die üblichen Untersuchungen durch. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich nicht viel Neues zu berichten, außer dass ich ihn gerade gesehen habe und es ihm anscheinend ziemlich gut ging. Aber medizinisch gesehen sollte man mich darauf nicht zitieren.“

Murray hat einen Einjahresvertrag bei den Vikings unterschrieben, nachdem er sieben Spielzeiten bei den Arizona Cardinals verbracht hatte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.