Gala! Superstar meldet sich zurück

Justin Jefferson meldet sich mit einer Gala zurück. In der vergangenen Saison macht er ein Tief durch.

Justin Jefferson ist mit einem starken Auftritt in die neue NFL-Saison gestartet. Der Receiver fing beim 39:22-Erfolg der Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers acht Pässe für 92 Yards und zwei Touchdowns. Damit stellte der 27-Jährige bereits im ersten Spiel seine gesamte Touchdown-Ausbeute aus der vergangenen Saison ein.

„Man kann wohl sagen, dass das eine Revanche für die vergangene Saison war“, sagte der Superstar-Receiver bei SportsCenter. „Ich habe in der Offseason hart gearbeitet, viel von mir erwartet und wollte weiter zeigen, dass ich der beste Receiver der Liga bin. Mit zwei Touchdowns zum Sieg beizutragen, war für uns riesig.“

Jefferson meldet sich zurück

Beide Scores warf Carson Wentz, der nach einer Gehirnerschütterung von Starter Kyler Murray im ersten Viertel übernehmen musste. Wentz führte Minnesota mit 133 Pass-Yards und drei Touchdown-Pässen zurück, die Vikings erzielten zum Ende 29 Punkte in Serie.

Im Sommer hatte der Backup wegen des Duells von Murray und J.J. McCarthy um den Starter-Posten kaum Trainings-Würfe erhalten: „Es war ein spezieller Prozess, das will ich nicht leugnen. Aber ich habe mich so gut wie möglich bereitgehalten – mental, nach dem Training, wie auch immer. Ich vertraue darauf, was ich kann, und darauf, dass ich liefern kann, wenn ich gebraucht werde. Niemand wusste, wie es laufen würde, aber ich habe Gott vertraut. Football ist ein verrücktes Spiel.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.