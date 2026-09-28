Josh Allen schreibt beim dritten Sieg der Buffalo Bills NFL-Geschichte.

Josh Allen hat die Buffalo Bills zum dritten Sieg im dritten Saisonspiel geführt und dabei NFL-Geschichte geschrieben. Der Quarterback erzielte beim 24:16 gegen die Los Angeles Chargers erneut zwei Rushing-Touchdowns – in jedem der ersten drei Saisonspiele gelang ihm dieses Kunststück. Das hatte zuvor noch kein Quarterback geschafft. Ligaweit hatten nur die Running Backs Jim Brown (1958), Stephen Davis (1999) und Priest Holmes (2003) eine solche Serie eröffnet.

Buffalo lag bereits 0:10 zurück und leistete sich in der ersten Halbzeit drei Turnovers. Allen brachte es auf zwei Interceptions und einen Fumble, entschied die Partie aber mit seinem zweiten 1-Yard-Lauf in das Zielgebiet 7:35 Minuten vor dem Ende.

James Cook erhöhte anschließend ebenfalls per 3-Yard-Lauf, die Bills überstanden insgesamt fünf Ballverluste und stehen bei 3:0; die Chargers bleiben bei 0:3.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.