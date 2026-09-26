Josh Allen führt die Buffalo Bills mit einer makellosen Bilanz in Week 3. Gegen die Los Angeles Chargers kann der Quarterback gleich mehrere NFL-Bestmarken angreifen.

Josh Allen kann beim Heimspiel der Buffalo Bills gegen die Los Angeles Chargers am Sonntag den nächsten Meilenstein setzen. Der Quarterback steht nach zwei Spieltagen bei insgesamt neun Touchdowns (fünf geworfenen und vier erlaufenen) ohne Turnover.

Damit gehört der 30-Jährige laut einer Auswertung von NBC Sports neben Patrick Mahomes und Peyton Manning zu nur drei Spielern der NFL-Geschichte, denen ein solcher Saisonstart gelang.

Josh Allen (17) legt in der NFL einen historischen Saisonstart hin Josh Allen (17) legt in der NFL einen historischen Saisonstart hin © IMAGO/ZUMA Press Wire

Diese NFL-Rekorde jagt Josh Allen jetzt

Mahomes gewann 2018, Manning 2013 anschließend jeweils die MVP-Auszeichnung. Erreicht Allen gegen die Chargers mindestens zwei weitere Touchdowns und bleibt ohne Ballverlust, wäre er neben Mahomes der einzige Spieler mit mindestens elf Total Touchdowns ohne Turnover nach drei Partien. Mahomes hatte 2018 nach drei Spielen sogar 13 Touchdowns und keinen Turnover auf dem Konto.

Zugleich jagt Allen eine weitere Bestmarke: In den vergangenen beiden Spielen gelangen ihm jeweils mindestens vier Touchdowns ohne Interception. Schafft er das zum dritten Mal nacheinander, stellt er die längste Serie dieser Art in der NFL-Historie ein. Diesen Wert halten Matthew Stafford aus dem Jahr 2025, Allen selbst aus 2024, Lamar Jackson, Drew Brees und Russell Wilson.

Auch als Läufer kann Allen Geschichte schreiben. Nach zwei Spielen in Folge mit jeweils zwei Rushing Touchdowns würde er bei einem weiteren solchen Auftritt erst der vierte Spieler werden, dem das in den ersten drei Saisonspielen gelingt.

Zuvor schafften das nur Priest Holmes 2003, Stephen Davis 1999 und Jim Brown 1958. Die Bills wollen mit einem Sieg zugleich zum dritten Mal in Serie mit 3:0 starten und ihre Heimbilanz in den vergangenen 21 Partien auf 19:2 ausbauen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.