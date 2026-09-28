Drake Maye wird im Februar als MVP der NFL gehandelt und steht im Super Bowl. Nun hat sich sein Ansehen innerhalb von nur drei Wochen komplett geändert.

Bereits kurz vor Ende des dritten Viertels sah sich Mike Vrabel zum Handeln gezwungen. So ging der Head Coach der New England Patriots beim Stand von 3:28 zu seinem Quarterback Drake Maye, legte beide Arme über die Schultern seines Schützlings und redete ihm gut zu.

Es half nichts: Maye spielte auch danach desaströs und wurde bereits acht Minuten vor Ende beim 6:35 ausgewechselt – die Höchststrafe. Es ist der vorläufige Tiefpunkt für den 24-Jährigen nach einem rasanten Absturz in der NFL.

Drake Maye erlebt aktuell die schwerste Zeit seiner Karriere Drake Maye erlebt aktuell die schwerste Zeit seiner Karriere © IMAGO/ZUMA Press Wire

Denn noch zu Beginn des Jahres wurde er fast MVP. Nur eine Stimme trennte ihn von Matthew Stafford (Los Angeles Rams). Die New England Patriots erreichten dank Maye sogar überraschend den Super Bowl.

Maye bricht komplett ein

Doch nach drei Wochen in der neuen Saison hat sich alles geändert. Ex-NFL-Star Björn Werner fand bei RTL als Experte deutliche Worte. „Der komplette Einbruch in nur drei Wochen. Was ist denn da los? Wir sehen seit drei Wochen eine hilflose Offense. Was machen wir damit? Ich bin schockiert.“

Werner sprach auch über ein großes Risiko: „Jede weitere Interception und jeder weitere Fehler bringt ihn noch tiefer in den Graben, der schon echt tief ist. Das ist echt gefährlich.“ Patrick Esume litt als Kommentator sogar mit dem Star mit: „Der tut mir von Herzen leid. Die Tendenz ist ziemlich schlecht. Der Flug zurück nach Boston für ihn wird richtig hart.“

Allein der Blick auf die Statistiken dürfte viele Beobachter entsetzen. Maye hat nach drei Partien nur einen Touchdown-Pass auf seinem Konto. Dafür sind aber die sechs Interceptions negativer Höchstwert der gesamten Liga. Insgesamt machte Maye in dieser Spielzeit 585 Yards Raumgewinn. Das sind deutlich unter 200 Yards pro Partie – blamabel. Selbst der von allen gehasste und landesweit verachtete Deshaun Watson hat 587 Yards und zwei Siege bei nur einer Interception bei den Cleveland Browns gesammelt.

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Von den Besten auf seiner Position ist Maye ohnehin meilenweit weg. Zum Vergleich: Kirk Cousins (Las Vegas Raiders) und Brock Purdy (San Francisco 49ers) haben bereits neun Touchdown-Pässe geliefert.

Maye: „Stehe mir selbst im Weg“

Noch vor etwas mehr als einem halben Jahr konnte Maye aber mithalten. Er brachte 72 Prozent seiner Pässe an, kam auf 4.394 Yards und 31 Touchdowns bei nur acht Interceptions.

Die Fans der Patriots lechzten nach einem würdigen Nachfolger von Tom Brady, der die Franchise 2020 verlassen und zuvor zu sechs Super-Bowl-Triumphen geführt hatte. Entsprechend schnell entstand eine Euphorie, als Maye in seiner zweiten Saison superstar-würdige Zahlen auflegte. Er spielte nicht immer spektakulär, aber äußerst solide und leistete sich kaum Fehler.

Drake Maye führte die Patriots im Februar in den Super Bowl Drake Maye führte die Patriots im Februar in den Super Bowl © IMAGO/UPI Photo

Viele Experten wiesen darauf hin, dass die Patriots den leichtesten Spielplan hatten und sagten Maye bereits Probleme voraus. Sie werden nun in ihrer Theorie mehr als bestätigt.

Gegen Jacksonville war der Spielmacher völlig von der Rolle, warf zwei Interceptions und ließ den Ball zudem völlig unbedrängt zu einem Fumble fallen. „Ich stehe mir selbst im Weg“, gab Maye zu. „Ich muss mir selbst in den Spiegel schauen und das hier als Wendepunkt betrachten. Wir müssen uns klarmachen, dass das, was wir da draußen in der Offensive zeigen, inakzeptabel ist. Das fängt bei mir selbst an.“

Maye doch nicht der Erbe von Brady?

Coach Vrabel blockte nach der Partie alle Fragen zu Maye – mal wieder – ab. „Ich mache mir große Sorgen über dieses Team. Ich möchte mich eigentlich weiterentwickeln und sofort an die Arbeit“, sagte er nur allgemein.

Schon zum Saisonstart hatte Maye übrigens unterirdisch gespielt und drei Interceptions gegen Seattle allein im letzten Viertel geworfen. Die Hoffnung vieler Patriots-Fans, den Erben von Brady gefunden zu haben, schwand schon nach dieser Partie. Jedoch taten viele den Auftritt noch als Ausrutscher zum Saisonstart ab. Wenige Wochen später haben sich die ersten von Maye abgewandt. Wird die Hoffnung schon bald ganz erloschen sein?