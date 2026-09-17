Deutsche NFL-Hoffnung freut sich auf München

Ein NFL-Einsatz steht noch nicht in der Vita von Lorenz Metz. Mit den New England Patriots kehrt der Oberbayer zum Munich Game in seine Heimat zurück - ein "surreales" Erlebnis.

Auf dem Platz bekam Lorenz Metz bisher noch nicht die Gelegenheit, sich in den Vordergrund zu spielen. Wenn der Deutsche am 15. November mit den New England Patriots zum NFL-Munich-Game in seine Heimat zurückkehrt, ist er dennoch eine der größeren Geschichten beim sechsmaligen Super-Bowl-Champion. Der Offensive Tackle ist schließlich nur etwa eine Stunde entfernt von der Allianz Arena aufgewachsen.

Entsprechend emotional hat er die Entscheidung der NFL aufgenommen, mit den Patriots in die bayerische Landeshauptstadt reisen zu dürfen: „Ich weiß noch, wie es am Vortag geleakt wurde, da habe ich das selber noch nicht glauben können. Dann am nächsten Tag ins Gebäude zu kommen und das offiziell zu hören, dass die Patriots nach München kommen, ist schon echt surreal“, erklärte er in einer Medienrunde auf SPORT1-Nachfrage.

Lorenz Metz kehrt mit den New England Patriots nach München zurück Lorenz Metz kehrt mit den New England Patriots nach München zurück © IMAGO/ZUMA Press

Klar, dass der 29-Jährige für diesen Trip zum teaminternen Touristenführer auserkoren wurde. „Da wird jetzt schon eine Liste kreiert. Auf jeden Fall die Standards: Marienplatz, Hofbräuhaus, und dann halt ein paar Restaurants.“

Ein Bayer reist mit den Patriots zum Munich Game

Besonders interessant sind für die Mitspieler anscheinend die Restaurants. Die Speisekarte, die er seinen Kollegen vorsetzen will, liest sich jedenfalls üppig: „Auf jeden Fall eine Brezel, dann zum Frühstück vielleicht mal eine Leberkässemmel, Schweinshaxe, Brathändl, Ente mit Knödel und Rotkohl, Blaukraut. Ich denke, das wird auf der Liste sein.“

Mehr wird zwischen Sightseeing, reichhaltigen Buffets und einem NFL-Spiel gegen die Detroit Lions um den deutschen Superstar Amon-Ra St. Brown wohl nicht möglich sein. Ein Zwischenstopp in seinem Heimatort Neuötting oder gar bei seinem ersten Verein, den Kirchdorf Wildcats, dürfte sich zeitlich nur schwer realisieren lassen.

DEINE MEINUNG

Mit 18 noch in Deutschlands zweiter Liga

Im gut 5000 Einwohner zählenden Kirchdorf am Inn startete einst die Karriere des 2,06‑Meter-Hünen. Erst mit 18 begann er beim damaligen Zweitligisten Kirchdorf Wildcats das Footballspielen. Bis dahin hatte er noch als Chemielaborant gearbeitet.

Seine ersten Schritte in den USA machte Metz von 2018 bis 2022 in Cincinnati im College-Football, ehe es für ihn erstmals in die NFL zu den Chicago Bears ging. Diese nahmen Metz 2023 als Free Agent unter Vertrag, ließen ihn jedoch nur wenige Monate später wieder ziehen.

Über das International Player Pathway Program führte sein Weg 2024 zu den Tampa Bay Buccaneers. Das Programm erlaubte es der Franchise aus Florida, den Deutschen auch über das Kaderlimit hinaus aufzunehmen und in ihrem Practice Squad trainieren zu lassen. Also in jener Gruppe, die im Training zwar mit der Mannschaft arbeitet, an den Spieltagen jedoch nicht zum Aufgebot gehört.

Deutsche NFL-Hoffnung: „Natürlich gibt’s da Ehrgeiz“

2026 dann der abermalige Tapetenwechsel und der Umzug zu den Patriots. Auch hier wurde er in den Practice Squad aufgenommen, nur drei Wochen vor dem Super Bowl!

„Natürlich gibt’s da ein bisschen Ehrgeiz und man will das Active Roster (den 53-köpfigen Kader, der die Spiele bestreitet, Anm. d. Red.) schaffen. Aber für mich gilt jetzt: ‚So ist es, damit muss ich jetzt umgehen. Ich mache das Beste draus und helfe dem Team, sich vorzubereiten'“, gab er SPORT1 während der Medienrunde einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Dass er diese Chance nun möglicherweise bei den Patriots schaffen könnte, „ist schon eine Ehre“, zumal mit Sebastian Vollmer bereits zuvor ein anderer Deutscher seine Fußstapfen hinterlassen hat. An der Seite von Superstar Tom Brady gewann der Offensive Tackle zwei Super-Bowl-Titel mit dem Franchise.

Hautnah erlebt hat Metz einen Super Bowl bereits, musste im Februar jedoch zusehen, wie die Seattle Seahawks sich gegen die Patriots zum Champion krönten. Das Munich Game ist für ihn nun das nächste große Highlight, das „ganz oben auf der Bucket List“ stand.

Und das auch noch im Stadion seines Lieblingsvereins. „In München zu spielen, in der Allianz Arena, ist schon echt cool.“