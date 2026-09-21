Cowboys-Quarterback Prescott schreibt Geschichte

Dak Prescott schreibt bei den Cowboys Geschichte. Ausgerechnet seinen Vorgänger stellt er nun in den Schatten.

Dak Prescott hat mit seinem 249. Touchdown-Pass in der NFL Geschichte der Dallas Cowboys geschrieben und ist nun der erfolgreichste Quarterback in der Historie der Franchise in dieser Kategorie. Beim 37:20 gegen die Washington Commanders übertraf der Spielmacher am Sonntag die Bestmarke von Tony Romo. Die Legende hatte zwischen 2006 und 2016 insgesamt 248 Pässe in die Endzone geschafft.

„Das hat mich sehr bewegt“, sagte Prescott. Er erzählte, dass er bereits Stunden vor dem Spiel emotional geworden war, als er an seine verstorbene Mutter Peggy und seinen verstorbenen Bruder Jace dachte. „Es gibt unzählige Leute, die nicht in dieser Umkleidekabine sind, an die ich denke. Zu sehen, wie sich meine Teamkollegen so verhalten, zu sehen, wie Leute, die erst seit fünf, sechs Monaten zusammen sind, diese Freude zeigen und so jubeln, wie sie es tun – das war sehr bewegend.“

Prescott überflügelt Legende Romo

Prescott war mit drei Touchdown-Pässen Rückstand auf Romo in die Partie gegangen. Ein 24-Yard-Pass auf Star-Receiver CeeDee Lamb bedeutete im vierten Viertel schließlich Nummer 249 seiner Karriere und den Rekord. Für diesen benötigte der 33-Jährige im Vergleich zu Romo übrigens 15 Spiele weniger. Das ist in der NFL fast eine gesamte Saison.

Kurios: Die beiden Spielmacher verbindet auch eine gemeinsame Geschichte. Denn nur durch eine Verletzung von Romo vor zehn Jahren wurde die große Karriere von Prescott erst möglich. Damals sollte Romo als Star eigentlich die Regie in der Offensive führen, fiel dann aber kurz vor der Saison aus. Prescott, gerade erst gedraftet und Neuling in der Liga, übernahm und überzeugte. Gemeinsam mit Ezekiel Elliott überrumpelte er die gesamte Liga und gab seinen Posten nie wieder ab.

Romo beendete schließlich als Ersatzmann hinter Prescott seine Karriere und wurde TV-Experte. Nun will Prescott noch einen letzten Cowboys-Rekord knacken. Die meisten Siege in der regulären Saison hat weiter Ikone Troy Aikman eingefahren mit 94. Prescott steht bei 84 Erfolgen.

DEINE MEINUNG

Ein Makel begleitet Prescott in seiner Karriere dennoch. Die Cowboys waren einst das dominierende Team der Liga und feierten 1971, 1977, 1992, 1993 und 1995 die Meisterschaft. Seitdem kehrten sie aber bis heute nicht mehr in ein NFC-Championship-Game zurück. Prescott scheiterte in den Playoffs stets. Ähnlich erging es übrigens auch seinem Vorgänger Romo.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.