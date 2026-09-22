Aaron Donald feiert furioses Comeback

Beim Comeback des Starverteidigers feiert das Team aus LA einen nie gefährdeten Heimsieg. Es rehabilitiert sich damit vom verpatzten Saisonstart.

Nach mehr als zweieinhalb Jahren Pause hat Footballstar Aaron Donald sein Comeback gegeben und mit den Los Angeles Rams ein erstes Zeichen gesetzt.

Im Monday Night Game der NFL ließ das Team um den Ausnahmeverteidiger den New York Giants beim 28:6 keine Chance, die Rams rehabilitierten sich vor Heimpublikum für den verpatzten Saisonstart in Australien.

Aaron Donald feiert bei seinem Comeback mit den Los Angeles Rams einen 28:6-Sieg Aaron Donald feiert bei seinem Comeback mit den Los Angeles Rams einen 28:6-Sieg © IMAGO / ZUMA Press Wire

Stafford glänzt mit vier Touchdowns

Defensive Tackle Donald hatte seine Karriere nach dem Playoff-Aus mit den Rams in der Saison 2023/24 beendet, sich in diesem Jahr aber für eine Rückkehr entschieden und beim Auftaktspiel in Melbourne gegen die San Francisco 49ers (7:27) noch gefehlt. Gegen die Giants gelangen dem 35-Jährigen für Titelkandidat LA drei Tackles.

Quarterback Matthew Stafford warf für 327 Yards und vier Touchdowns, zweimal fand er dabei Wide Receiver Davante Adams. Stafford, wertvollster Spieler (MVP) der vergangenen Saison, überholte mit nun 427 Touchdown-Pässen Philip Rivers (425) in der ewigen NFL-Bestenliste und rückte auf Platz sechs vor. Erfolgreicher waren nur Tom Brady (649), Drew Brees (571), Peyton Manning (539), Aaron Rodgers (528) und Brett Favre (508).

Quarterback-Pech bei den Giants

Die Giants verloren schon früh im Spiel Jaxson Dart. Der Quarterback konnte wegen einer Verletzung am linken Knie nicht weitermachen. Laut Medienberichten handelt es sich um eine Innenbandzerrung. Dart selbst hat trotz Verletzung weiterspielen wollen, wie der ESPN-Reporter Jordan Raanan berichtete. Letztlich kam Ersatzmann Jameis Winston, der die Offense jedoch auch nicht ins Rollen brachte.

Dart ist der nächste in einer langen Reihe von Quarterbacks, die es in den ersten beiden Wochen der neuen Saison erwischte. Auch Sam Darnold von Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks, Caleb Williams (Chicago Bears) oder Jayden Daniels (Washington Commanders) müssen derzeit pausieren.