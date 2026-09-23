Neue Enthüllungen nach Festnahme von vermeintlichem NFL-Profi

Die San Francisco 49ers sollen schon Monate vor der Festnahme von Daejon Love über dessen angebliche Masche informiert worden sein. Eine mutmaßlich Geschädigte erhebt nun konkrete Vorwürfe gegen das NFL-Team.

Die San Francisco 49ers sollen bereits im Dezember 2025 vor Daejon Love gewarnt worden sein. Gwen Herndon, die sich als eines der mutmaßlichen Opfer bezeichnet, berichtete ESPN, sie habe am 20. Dezember über die Team-Website ein Beschwerdeformular ausgefüllt. Darin habe sie den Namen Love genannt und darauf hingewiesen, dass gegen einen Mann ermittelt werde, der sich als Spieler der 49ers ausgebe.

Damit steht Herndons Darstellung im Widerspruch zu Angaben aus dem Umfeld des Teams. Demnach sollen die 49ers erst im August 2026 vom FBI über Love informiert worden sein. Herndon schrieb nach eigenen Angaben an die Organisation: „Es gibt eine bundesweite Ermittlung gegen einen Mann, der vorgibt, ein Spieler der 49ers zu sein.“ Zudem habe sie gewarnt, dass er Frauen Geld gestohlen habe und dem Ruf des Teams erheblich schade.

Eine Woche später erhielt Herndon laut ESPN eine Antwort vom Gästeservice des Levi’s Stadium. Darin hieß es: „Wir nehmen Hinweise auf Personen, die sich fälschlicherweise als Mitglieder der San Francisco 49ers ausgeben, sehr ernst.“ Wegen laufender Ermittlungen und aus Sicherheitsgründen könne das Team keine Angaben zu einzelnen Personen machen. Die 49ers wollten die Kommunikation weder bestätigen noch weiter kommentieren.

Love und Taylor Jamie Chan waren am 24. August festgenommen worden. Die Behörden werfen ihnen vor, mehr als zwei Dutzend Frauen um rund 1,3 Millionen US-Dollar betrogen zu haben. Love soll sich dabei unter anderem als 49ers-Spieler ausgegeben haben, Chan soll als dessen Finanzberater aufgetreten sein. Inzwischen hat das FBI nach früheren Angaben 35 weitere potenzielle Betroffene identifiziert – die Zahl der mutmaßlichen Opfer liegt damit bei mehr als 60.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.