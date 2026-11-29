Franz Wagner und Tristan da Silva führen die Orlando Magic zum Sieg. Sorgen gibt es weiter um Moritz Wagner, der erneut nicht auflaufen kann.

Die Nationalspieler Franz Wagner und Tristan da Silva haben Orlando Magic in der NBA nach zwei Niederlagen in Serie zum Sieg geführt.

Welt- und Europameister Wagner war mit 23 Punkten der Topscorer beim 116:91 bei den Washington Wizards, die nach der Partie die Trennung von Headcoach Brian Keefe bekannt gaben. Europameister da Silva verbuchte 22 Punkte, darunter waren sechs erfolgreiche Dreier (Karrierebestwert in der NBA). In ihrer wechselhaften Saison in der nordamerikanischen Profiliga stehen die Magic nun bei acht Siegen und zehn Niederlagen.

Persönliche Bestwerte und ein erstes Double-Double in der NBA erzielte Hannes Steinbach. Der 20 Jahre alte Rookie brachte es bei der 116:118-Niederlage der Charlotte Hornets gegen die Brooklyn Nets auf jeweils zehn Punkte und Rebounds. Christian Anderson (20) schaffte fünf Punkte und acht Assists.

Weiter Sorgen um Moritz Wagner

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder fehlte den Hornets weiter verletzt. Aufseiten der Nets kam Moritz Wagner zum zweiten Mal in Folge nicht zum Einsatz. Der Weltmeister hatte sich drei Tage zuvor im Spiel bei den Milwaukee Bucks am linken Knie verletzt. Im selben Knie hatte Wagner im Dezember 2024 einen Kreuzbandriss erlitten. Eine Diagnose gaben die Nets, die wie Charlotte weiter in der unteren Tabellenregion der Eastern Conference stehen, bislang nicht bekannt.

Eine überraschende Pleite kassierte Isaiah Hartenstein mit Ex-Meister Oklahoma City Thunder. Der NBA-Champion von 2025, bei dem mehrere Leistungsträger verletzt fehlten, verlor bei Eastern-Conference-Schlusslicht Milwaukee mit 111:119. Der zweimalige MVP Shai Gilgeous-Alexander verbuchte für OKC gewohnt starke 31 Punkte und acht Assists, Hartenstein kam auf zwei Punkte und zwölf Rebounds. Nach vier Pleiten in Folge steht Oklahoma City bei je zehn Siegen und Niederlagen.

Überraschend deutlich verlor Ost-Spitzenreiter Philadelphia 76ers. Ohne ihre angeschlagenen bzw. geschonten Stars LeBron James, Joel Embiid und Jaylen Brown mussten die Sixers ein 93:131 bei den gut in die Saison gestarteten Houston Rockets hinnehmen.