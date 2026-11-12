Franz Wagner zieht mit seinem Karrierebestwert gleich. Auch Bruder Moritz hat in der NBA Grund zum Jubeln.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat seine starke Form in der NBA eindrucksvoll bestätigt. Der 25-Jährige führte die Orlando Magic mit 38Punkten und seinem nächsten Gala-Auftritt zu einem 123:108 bei Utah Jazz und zog damit mit seinem Karrierebestwert gleich.

Wagner war bei Orlandos zweitem Sieg in Serie einmal mehr der überragende Akteur. Der Berliner traf 13 seiner 23 Wurfversuche und steuerte acht Rebounds und einen Assist bei. Die Entscheidung fiel im Schlussviertel, das die Magic mit 38:21 für sich entschieden.

CAREER-HIGH TYING 38 POINTS FROM FRANZ WAGNER POWERS THE MAGIC TO THE ROAD W! pic.twitter.com/6PwkXgg3Y7 — NBA (@NBA) November 12, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Bereits beim vorherigen 107:100-Erfolg bei den Sacramento Kings hatte Wagner mit 33 Punkten geglänzt und die Niederlagenserie seines Teams nach vier Pleiten nacheinander beendet. Für Wagner war es das dritte Spiel in Serie mit mindestens 30 Zählern. Durch den Erfolg klettern die Magic (4:7-Bilanz) auf Rang zehn in der Eastern Conference.

Auch Moritz Wagner überzeugt mit Saisonbestwert

Auch sein älterer Bruder Moritz Wagner erlebte mit Brooklyn einen erfolgreichen Abend. Die Nets feierten bei den New Orleans Pelicans einen deutlichen 145:111-Erfolg und damit ihren dritten Saisonsieg.

Wagner überzeugte mit 16 Punkten, drei Rebounds und einem Assist. Mehr Zähler hatte der 29-Jährige in dieser Saison bislang nicht erzielt. Insgesamt punkteten acht Spieler der Nets zweistellig.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)