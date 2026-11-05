Steinbach und Anderson vorerst nicht mehr im NBA-Kader

Die beiden deutschen Toptalente brauchen Geduld. Vorerst sollen sie außerhalb der NBA Spielpraxis sammeln.

Schritt zurück für die beiden deutschen Top-Talente: Die Basketballer Hannes Steinbach und Christian Anderson stehen vorerst nicht mehr im Kader des NBA-Teams Charlotte Hornets. Stattdessen sollen Steinbach und Anderson, die beide im Sommer in die Liga geholt worden waren, beim „Farm-Team“ Greensboro Swarm in der D-League Spielpraxis sammeln.

Das gab das Team am Donnerstag in einer knappen Mitteilung bekannt. Ein derartiges Vorgehen ist bei jungen Spielern in der NBA nicht ungewöhnlich. Steinbach und Anderson, die zusammen U18-Europameister und U19-Vizeweltmeister wurden, könnten schon bald wieder ins Team der Hornets zurückkehren.

In Charlotte, wo auch Welt- und Europameister Dennis Schröder seit diesem Sommer spielt, hatten es die beiden 20-Jährigen ob der großen Konkurrenz auf ihren Positionen bislang schwer. Forward Steinbach kam bisher nur in drei Partien zu Kurzeinsätzen, Guard Anderson wurde immerhin schon achtmal eingesetzt und konnte dabei auch schon ein paar Mal überzeugen.