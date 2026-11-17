Das Team um Franz Wagner feiert den vierten Sieg in Serie, jetzt geht es gegen die Nummer eins im Osten.

Franz Wagner hat den Höhenflug mit Orlando Magic auch bei Rekordmeister Boston Celtics fortgesetzt und eine lange Durststrecke beendet. Das NBA-Team um den deutschen Basketballstar gewann bei seinem vierten aufeinanderfolgenden Sieg nach fast vier Jahren erstmals wieder im TD Garden, durch ein 115:105 fügte Orlando den Gastgebern gleichzeitig die erste Heimniederlage der Saison zu.

Welt- und Europameister Wagner, der zuletzt viermal in Serie 30 oder mehr Punkte erzielt hatte, kam diesmal auf 21 Zähler, hinzu kamen starke neun Assists und acht Rebounds. Bester Werfer der Magic war diesmal Desmond Bane (24).

Seltener Sieg in Boston: Franz Wagner (l) Seltener Sieg in Boston: Franz Wagner (l) © AFP/GETTY IMAGES /SID/MADDIE MEYER

Orlando hat einen Lauf

„So langsam fügt es sich zusammen“, sagte Bane nach dem großen Sieg, „der Saisonstart ist nicht so verlaufen, wie wir es uns gewünscht hatten.“ Sein Team gewinne nun aber „zunehmend an Selbstvertrauen“. Es war der sechste Sieg im 13. Spiel.

Orlando verdiente sich den Erfolg mit einem starken Schlussviertel. 40:28 hieß es in den letzten zwölf Minuten, ein 8:0-Lauf zum 110:99 (47.) brachte die Vorentscheidung. Für Boston um Jayson Tatum (24 Punkte) war es die erste Niederlage nach sechs Siegen.

Weiter geht es für Orlando in der Nacht zu Donnerstag mit einem Heimspiel gegen die Philadelphia 76ers, die auch ohne Superstar LeBron James bei den Brooklyn Nets um Wagners älteren Bruder Moritz 135:123 gewannen und durch Bostons Niederlage Platz eins im Osten eroberten.

Joel Embiid glänzte bei den Sixers mit 37 Punkten, Wagner spielt nur gut zehn Minuten und machte vier Punkte.