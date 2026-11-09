Moritz Wagner hat mit den Brooklyn Nets in der NBA eine böse Klatsche kassiert. Dennis Schröder muss derweil pausieren.

Der deutsche Basketball-Star Moritz Wagner hat mit den Brooklyn Nets in der nordamerikanischen Profiliga NBA eine böse Klatsche hinnehmen müssen. Der 29 Jahre alte Berliner verlor mit den Nets 93:130 bei den Dallas Mavericks. Für das Team aus New York war es bereits die achte Saisonpleite im zehnten Spiel.

Wagner, der vor der Saison aus Orlando nach Brooklyn gewechselt war, erzielte 12 Punkte. Bester Werfer für die Nets war Michael Porter Jr. (19). Bei den Mavericks glänzte Jungstar Cooper Flagg mit 25 Punkten und 12 Assists.

Derweil gaben die Charlotte Hornets bekannt, dass Welt- und Europameister Dennis Schröder wegen einer Zerrung am Oberschenkel mindestens zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen wird. Der 33-Jährige hatte am Wochenende bereits beim 80:119 der Hornets gegen die Boston Celtics gefehlt.

Moritz Wagner erlebte keinen guten Abend in der NBA Moritz Wagner erlebte keinen guten Abend in der NBA © picture-alliance/FRE53108 AP/SID/Erik S. Lesser

NBA: LeBron James mit Saisonbestwert

Superstar LeBron James siegte mit den Philadelphia 76ers 127:121-Sieg bei den Chicago Bulls. Der 41-Jährige erzielte 22 Punkte – Bestwert seit seinem Wechsel im Sommer. Topscorer war jedoch Jaylen Brown mit 29 Punkten. Für die Sixers war es nach elf Spielen der neunte Erfolg, seit 2000 waren sie nicht mehr so gut in eine Saison gestartet. Die Bulls kassierten dagegen die siebte Niederlage in Folge.

Die Los Angeles Lakers trotzten beim 121:116 gegen die Detroit Pistons auch dem Ausfall von Superstar Luka Doncic. Der Slowene, der im Schnitt in dieser Saison über 40 Punkte pro Spiel erzielt hat, fehlte wegen Rückenprobleme.

Austin Reaves übernahm Verantwortung und erzielte 43 Punkte. Die Lakers stehen ebenfalls bei einer Bilanz von 9:2.