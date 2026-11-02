Moritz Wagner hat mit den Brooklyn Nets im sechsten Anlauf endlich den ersten Saisonsieg in der NBA gefeiert. Von der Bank trägt der Weltmeister nach fünf Niederlagen zum Durchbruch bei.

Basketball-Weltmeister Moritz Wagner hat mit den Brooklyn Nets im sechsten Anlauf den ersten Sieg in der NBA gefeiert. Beim 98:90-Erfolg bei den Indiana Pacers kam der gebürtige Berliner von der Bank in 21 Spielminuten auf 14 Punkte und sechs Rebounds.

Sein Ex-Team Orlando Magic mit Wagners jüngerem Bruder Franz hatte zuvor hingegen trotz einer Glanzleistung von Nationalspieler Tristan da Silva die vierte Niederlage der jungen Saison (zwei Siege) kassiert.

Moritz Wagner feiert ersten Saisonsieg Moritz Wagner feiert ersten Saisonsieg © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/Maddie Meyer

NBA: Da Silva überzeugt, Doncic zaubert

Gegen Rekordchampion Boston Celtics verlor die Franchise aus Florida mit 97:108. Während da Silva mit 23 Punkten als Topscorer der Magic furios aufspielte, haderte Welt- und Europameister Wagner mit seiner Wurfquote. Wagner traf lediglich 26 Prozent seiner Versuche aus dem Feld und kam letztlich auf 14 Punkte. Seine zwölf Assists hingegen bedeuteten einen Karrierebestwert.

Da Silva traf fünf Dreier, vor allem im dritten Viertel führte er die 15-Punkte-Aufholjagd zum 72:72 mit drei erfolgreichen Würfen aus der Distanz an. Zudem sammelte er zehn Rebounds. Im letzten Abschnitt dominierte dann aber wieder Boston, Starspieler Jayson Tatum kam letztlich auf 32 Punkte.

Für das ligaweite Glanzlicht sorgte Luka Doncic. Der Slowene führte die Los Angeles Lakers mit 45 Punkten und 15 Rebounds sowie sechs Assists zum 131:125 über die Toronto Raptors. Mit fünf Siege bei zwei Niederlagen setzten die Lakers ihren ordentlichen Saisonstart fort.