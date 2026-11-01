Tristan da Silva ist gegen den Rekordchampion Topscorer der Magic. Franz Wagner hadert dagegen mit seinen Würfen.

Orlando Magic hat in der NBA trotz einer Glanzleistung von Nationalspieler Tristan da Silva die vierte Saisonniederlage kassiert. Gegen Rekordchampion Boston Celtics verlor das Team aus Florida mit 97:108. Während da Silva mit 23 Punkten als Topscorer der Magic furios aufspielte, haderte Welt- und Europameister Franz Wagner mit seiner Wurfquote.

Wagner glänzt mit Assist-Rekord

Wagner traf lediglich 26 Prozent seiner Versuche aus dem Feld und kam letztlich auf 14 Punkte. Seine zwölf Assists hingegen bedeuteten einen Karrierebestwert. Da Silva traf fünf Dreier, vor allem im dritten Viertel führte er die 15-Punkte-Aufholjagd zum 72:72 mit drei erfolgreichen Würfen aus der Distanz an. Zudem sammelte er zehn Rebounds. Im letzten Abschnitt dominierte dann aber wieder Boston, Superstar Jayson Tatum kam letztlich auf 32 Punkte.

Orlando bleibt bei zwei Siegen, es fehlt die Konstanz. Die Celtics stellten auf 5:1 und mischen ganz oben mit.