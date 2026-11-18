Der deutsche Jung-Nationalspieler verliert in der Verlängerung mit Charlotte gegen die Lakers um den Slowenen. Mann des Abends war aber ein anderer.

Basketball-Nationalspieler Christian Anderson und die Charlotte Hornets haben die Überraschung gegen NBA-Superstar Luka Doncic und die Los Angeles Lakers denkbar knapp verpasst. In der Nacht zu Mittwoch verlor der Underdog in Kalifornien trotz langer Führung noch mit 114:118 nach Verlängerung. Die Hornets stehen nun bei einem Sieg aus den vergangenen zehn Spielen.

In Abwesenheit seiner deutschen Teamkollegen Dennis Schröder (Oberschenkelzerrung) und Hannes Steinbach (zuletzt beim Farmteam in der G-League) legte U19-Vizeweltmeister Anderson in 14 Minuten von der Bank fünf Punkte, vier Assists und einen Rebound auf. Doncic führte die Lakers mit 36 Punkten zum neunten Erfolg in Serie.

Grimes glänzt mit 47 Punkten

In der Crypto.com Arena lagen die Hornets zwischenzeitlich gar mit 18 Punkten in Führung. Letztlich retteten sich die Lakers durch einen Dreier von Quentin Grimes zum 111:111 2,4 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit in die Overtime. Grimes, der mit 47 Punkten einen Karrierebestwert erzielte, und Matisse Thybulle sicherten dort kurz vor Schluss von der Freiwurflinie den Sieg.

Die Lakers führen die Western Conference mit einer Bilanz von 13 Siegen und zwei Niederlagen weiterhin an. Hinter ihnen liegt Vizemeister San Antonio Spurs (12:3), dessen zwölf Spiele andauernde Siegesserie durch ein 93:105 gegen die Detroit Pistons riss. Spurs-Star Victor Wembanyama konnte trotz 25 Zählern und 18 Rebounds die Pleite nicht verhindern.