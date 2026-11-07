Elf Worte, die die Welt erschütterten – und bis heute nachwirken

Am 7. November 1991 macht NBA-Ikone Earvin „Magic“ Johnson seine HIV-Infektion öffentlich. Seine Offenbarung hat Folgen weit über den Sport hinaus - bis heute.

Earvin Johnson ist ein höflicher Mann. Sekunden, bevor er an diesem 7. November 1991 die Welt mit seinen Worten erschüttert, richtet „Magic“ sich zu seinen stattlichen 2,06 Metern auf, er lächelt, nickt in die Runde und wünscht allen einen „schönen Nachmittag“.

Dann sagt der Basketball-Superstar elf Worte: „Ich bin mit HIV infiziert und beende deswegen heute meine Karriere.“ Die Nachricht ist ein Schock. Die Krankheit AIDS sei bei ihm nicht ausgebrochen, versichert „Magic“ Johnson, seiner schwangeren Ehefrau Cookie gehe es gut: „Sie ist negativ, das ist also kein Problem.“

Er lächelt wieder, als er den Journalisten sagt: „Ich plane, noch lange zu leben und euch zu ärgern.“

Zeitenwechsel wegen „Magic“

Dass er Recht behalten sollte, konnte heute vor 35 Jahren nicht jeder glauben – mit Blick auf die vielen Tragödien, die das epidemisch verbreitete Virus in diesen Jahren verursacht hatte. Auch im Sport hatte es prominente Todesopfer wie die früheren Tennis-Stars Arthur Ashe und Michael Westphal gefordert.

Die Infektion des NBA-Idols änderte bei vielen die Wahrnehmung der lange tabuisierten Krankheit. Und auch sonst vieles.

Johnson, damals 32 Jahre alt, war auf dem Höhepunkt seines Ruhms: 1979 als erster Draft Pick von den Los Angeles Lakers gewählt, an der Seite der Legende Kareem-Abdul Jabbar zum Superstar gereift, fünfmal NBA-Meister, dreimal MVP, Hauptdarsteller der vielleicht größten Rivalität der Basketball-Historie mit Larry Bird von den Boston Celtics.

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Ereignis von Tragweite

Infolge eines Medizinchecks vor der Saison 1991/92 wurde dann die Infektion entdeckt. Dass er sie öffentlich machte, war ein Ereignis von großer Tragweite, weit über die Sportwelt hinaus: Johnsons Erkrankung machte vielen klar, dass das lange Zeit als „Schwulenkrankheit“ diffamierte und unterschätzte Virussyndrom jeden treffen konnte.

Johnson nahm die Botschafterrolle an, die ihm unfreiwillig zufiel – und musste dafür neben viel Zuspruch auch viel Unschönes in Kauf nehmen: Vorwürfe, dass er selbst schuld an der Infektion sei (er gab später zu, dass sein ausschweifendes Liebesleben die Ursache war). Gerüchte, dass er homosexuell sei und es leugne. Kritik aus dem puritanischen Teil des Landes, dass er mit dem dringenden Rat zu „Safer Sex“ unkeusches Verhalten befördern würde.

Letztlich sorgten jedoch Johnsons Umgang mit der Infektion (bis heute nimmt er täglich Medikamente, um den Ausbruch von AIDS zu verhindern) und sein Engagement zur Bekämpfung des Virus dafür, dass die Verehrung für „Magic“ sich noch vergrößerte – zumal sich auch noch herausstellen sollte, dass seine Karriere doch noch nicht vorbei war.

1992: Comeback und Gold mit dem Dream Team

Die Fans wählten Magic ins All-Star Game 1992 – und er entschloss sich zu spielen, gegen die Bedenken einiger Spieler, dass er sie damit einem Ansteckungsrisiko aussetzen könnte, wenn er sich eine offene Wunde zuziehen würde.

Eine inspirierende Vorstellung mit abschließendem Drei-Punkte-Wurf mit der Schlusssirene wurde dennoch zu einem der bewegendsten Momente des Sportjahrs – es folgte Johnsons Nominierung für das legendäre Dream Team, mit dem er an der Seite von Michael Jordan Olympia-Gold in Barcelona holte und einen weltweiten NBA-Hype auslöste.

Johnson selbst kehrte erst 1995 noch einmal in die NBA zurück, wo die offenen und verdeckten Widerstände von Spielerkollegen größer waren. An vergangene Erfolge konnte er nicht mehr anknüpfen und trat 1996 endgültig zurück.

Magic vergrößert Vermögen als Geschäftsmann

Johnsons Vermächtnis als Basketballer schmälerte der Misserfolg nicht: 2002 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen, die Laudatio hielt der vom Rivalen zum Freund gewordene Bird.

Das Leben nach dem Basketball meisterte Johnson als erfolgreicher Geschäftsmann, mit seinen „Magic Johnson Enterprises“ mischt er in diversen Entertainment-Sparten mit, war auch mit der Kaffee-Kette Starbucks verbandelt.

Als Teameigner führte er auch die L.A. Dodgers in der MLB und das Frauenbasketball-Team L.A. Sparks zu Meistertiteln. Weniger erfolgreich war ein Engagement als Boss der Lakers, das er 2019 abblies.

Präsent als Experte und Kritiker ist der heute 67-Jährige aber nach wie vor tätig, auch geschäftlich ist er erfolgreich. Johnsons Vermögen ist nach seiner Karriere durch seine Business-Aktivitäten deutlich angewachsen, laut Forbes soll es sich auf mittlerweile 1,6 Milliarden US-Dollar belaufen.

Auch als politische Stimme rückt der mit den Demokraten verbundene und mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama befreundete Johnson immer wieder in den öffentlichen Blickpunkt.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)