Kristaps Porzingis zieht sich aus gesundheitlichen Gründen vom Basketball zurück. Das teilt der Center der Golden State Warriors in einem emotionalen Statement mit.

Kristaps Porzingis zieht sich vom Basketball zurück. Der Center der Golden State Warriors verkündete seine Entscheidung am Freitag in einer Mitteilung in den sozialen Medien.

„Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, in dieser Saison mit dieser Gruppe zu spielen, aber als ich meine Belastung steigerte, reagierte mein Körper nicht so, wie ich es erwartet hatte“, schrieb der 31-Jährige. „Mir geht es gut, aber ich weiß, was nötig ist, und ich bin nicht dort, wo ich sein möchte, um auf dem Niveau zu spielen, das ich von mir selbst erwarte.“

🙏🏼 pic.twitter.com/d0UoELOmye — Kristaps Porzingis (@kporzee) November 6, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Deshalb stelle er nun seine Gesundheit in den Vordergrund. „Ich habe mich entschieden, mich von dem Spiel zurückzuziehen, das ich liebe“, erklärte Porzingis und betonte, gemeinsam mit den Warriors eine sinnvolle Lösung finden zu wollen. Auch seiner Familie, seinen Vertrauten und allen Unterstützern dankte er.

NBA: Porzingis von gesundheitlichen Problemen ausgebremst

In dieser Saison kam Porzingis noch gar nicht zum Einsatz. Nach einer langwierigen Atemwegserkrankung bei den Boston Celtics im Februar 2025 war bei ihm POTS diagnostiziert worden, eine Störung des autonomen Nervensystems, die unter anderem Herzrasen und Atemnot auslösen kann.

Insgesamt verpasste Porzingis in den vergangenen zwei Spielzeiten zusammengerechnet 90 Partien. Zuletzt hatten die Warriors laut ESPN Gehaltszahlungen an den Letten ausgesetzt.

Der Klub begründet das damit, dass der 31-Jährige die vertraglich geschuldeten Leistungen nicht erbringe. Zudem hatte es geheißen, dass die Warriors einen Trade verfolgen – das hat sich nun erledigt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.