LeBron James spielt bemerkenswert schwach - und muss sich auch Buhrufe gefallen lassen. Die Philadelphia 76ers geraten böse unter die Räder.

Basketball-Superstar LeBron James hat ausgerechnet bei der Rückkehr in seine Heimat einen außergewöhnlich schlechten Abend in der NBA erlebt. Der 41-Jährige und die Philadelphia 76ers gingen bei den Cleveland Cavaliers mit 95:119 unter, es war die erst zweite Niederlage im zehnten Saisonspiel für die Sixers.

James selbst kam dabei nicht über acht Punkte hinaus – erst zum zehnten Mal in seiner 24 Jahre währenden NBA-Karriere punktete er in einem Spiel der Regular Season nur einstellig. Damit blieb James auch zum ersten Mal nach 396 Spielen in Folge unter zehn Punkten in der Regular Season.

„Ich habe offensiv keinen guten Rhythmus gefunden“, sagte James, „wir sahen offensiv insgesamt nicht besonders gut aus. Wir hatten ein paar gute Läufe, aber ich hatte zu viele Ballverluste.“

Insgesamt verlor er sechs Mal den Ball, auch seine Wurfquote von drei aus zwölf aus dem Feld ließ zu wünschen übrig.

LeBron James mit Applaus und Buhrufen empfangen

James, der sich vor der Saison als Free Agent für Philadelphia und gegen ein drittes Engagement in Cleveland entschieden hatte, hatte am Freitagabend bei manchen Fans einen schweren Stand.

Er wurde mit warmem Applaus empfangen, in den sich allerdings auch Buhrufe mischten, diese waren auch während des Spiels vereinzelt zu hören.

Der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein feierte indes mit Oklahoma City Thunder ein 128:97 bei den Memphis Grizzlies, es war der dritte Sieg in Folge für OKC. Hartenstein kam als Starter auf nur zwei Punkte, trug aber mit sechs Rebounds und sieben Assists zum Erfolg bei.

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NBA: Deutsche Rookies kehren bei Charlotte Hornets zurück

Ohne den verletzten Dennis Schröder kassierten die Charlotte Hornets ihre bereits sechste Niederlage in Serie, es war eine besonders heftige. Gegen die Boston Celtics hieß es am Ende 80:119, Nationalmannschaftskapitän Schröder fehlt derzeit wegen Oberschenkelproblemen.

In seiner Abwesenheit kehrten die deutschen Talente Christian Anderson und Hannes Steinbach aus dem Farmteam in den Kader zurück und erhielten gegen Boston viel Spielzeit: Steinbach kam auf vier Punkte und starke elf Rebounds, Anderson steuerte vier Punkte, drei Rebounds und fünf Assists bei.

Die Spiele am Freitagabend zählten auch zum parallel ausgetragenen NBA-Cup.

Mit Sport-Informations-Serie (SID)