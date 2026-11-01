Der Kapitän der deutschen Basketballer hat kein Wurfglück und verliert mit Charlotte. Isaiah Hartenstein erlebt ein Debakel.

Frustrierender Abend für Dennis Schröder: Der Kapitän der deutschen Basketballer hat in der NBA mit den Charlotte Hornets die dritte Pleite in Serie kassiert. Beim 104:109 (54:57) des Teams aus North Carolina gegen die Philadelphia 76ers fand der Weltmeister und Europameister Schröder seinen Rhythmus nicht und kam bei schwacher Wurfquote auf vier Punkte und sieben Assists.

Schröder nahm sich elf Versuche aus dem Feld und traf dabei gegen den ohne die Topstars LeBron James und Joel Embiid angetretenen Gegner nur einen Wurf. Alle seine sechs Dreierwürfe verfehlten das Ziel.

Debakel für Hartenstein

Bester Scorer der Hornets, die knapp vier Minuten vor dem Schluss noch 101:94 führten, war Grayson Allen mit 27 Punkten. Der deutsche Rookie Christian Anderson trug zwei Punkte bei, Hannes Steinbach kam nicht zum Einsatz. Tyrese Maxey erzielte für die 76ers 38 Zähler.

Auch Isaiah Hartenstein kassierte eine empfindliche Niederlage. Mit Oklahoma City Thunder musste sich der deutsche Center im Topspiel im Westen bei den Houston Rockets mit 98:119 geschlagen geben. Hartenstein kam gegen sein Ex-Team auf zehn Punkte und sieben Rebounds.