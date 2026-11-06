Die beiden deutschen Toptalente profitieren von Verletzungen - auch Dennis Schröder hat es erwischt.

Zurück in die NBA nach nur einem Tag: Die deutschen Basketball-Talente Christian Anderson und Hannes Steinbach sind von den Charlotte Hornets zurückbeordert worden. Die Franchise reagierte auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder sowie Center Moussa Diabate (beide Oberschenkelprobleme) vor dem Heimspiel in der Nacht auf Samstag gegen die Boston Celtics.

Steinbach und Anderson (beide 20), die im Sommer in die Liga geholt worden waren, waren erst am Donnerstag zum „Farm-Team“ Greensboro Swarm in die D-League geschickt worden, um Spielpraxis zu sammeln.

Steinbach und Anderson, die zusammen U18-Europameister und U19-Vizeweltmeister geworden waren, hatten es ob der großen Konkurrenz auf ihren Positionen bislang schwer. Forward Steinbach kam bisher nur in drei Partien zu Kurzeinsätzen, Guard Anderson wurde immerhin schon achtmal eingesetzt und konnte dabei auch schon ein paar Mal überzeugen.