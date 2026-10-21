Der Superstar spielt in Philadelphia nun mit Tyrese Maxey zusammen. Die Spielweise des Guards weckt bei LeBron Erinnerungen.

LeBron James hatte sein neues Abenteuer in der NBA gerade mit einem großen Sieg begonnen, da musste er an Dennis Schröder denken. Der Auftakterfolg der Philadelphia 76ers beim Meister New York Knicks (106:100) war auch die Show des Tyrese Maxey – und der erinnert James ganz stark an den Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft.

LeBron vergleicht Maxey mit Schröder

„Der erste, der mir mit dieser Art von Schnelligkeit in den Sinn kommt, offensiv wie defensiv, ist Dennis Schröder“, sagte James auf die Frage, ob er jemals mit einem ähnlichen Spielertypen auf dem Platz gestanden habe: „Aus dem Stegreif ist er der Erste, an den ich denke.“ Schröder sei „auch verdammt schnell mit dem Ball und verdammt gut in der Verteidigung“. Maxey hatte die Sixers mit 28 Punkten zum Sieg geführt.

Schröder (33) spielte in seiner bewegten NBA-Karriere in zwei Phasen an der Seite des Superstars James (41), in den Spielzeiten 2020/21 und 2022/23 jeweils bei den Los Angeles Lakers. Ab dieser Saison läuft Schröder für die Charlotte Hornets auf, es ist sein bereits zwölftes Team in der besten Liga der Welt. An der Seite der deutschen Rookies Hannes Steinbach und Christian Anderson geht es in der Nacht auf Donnerstag los, erster Gegner sind die Brooklyn Nets mit Moritz Wagner.