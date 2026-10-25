Dem 33-Jährigen gelingen beim 115:110 gegen Miami Heat 25 Punkte. Moritz Wagner verliert mit den Brooklyn Nets auch das zweite Saisonspiel.

Auch dank Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben die Charlotte Hornets in der NBA vorerst zurück in die Spur gefunden. Einen Tag nach der deutlichen Niederlage gegen die Atlanta Hawks (81:128) gewann das Team des deutschen Nationalmannschaftskapitäns mit 115:110 gegen die weiterhin sieglosen Miami Heat um Starzugang Giannis Antetokounmpo. Schröder zeigte eine starke Leistung und erzielte 25 Punkte.

Schröder glänzt, Wagner verliert erneut

Tags zuvor waren der 33-Jährige und seine Mitspieler gegen Atlanta noch von den eigenen Fans ausgebuht worden, nun feierten sie im dritten Spiel den zweiten Saisonsieg. Überragender Mann bei den Hornets war neben Schröder Brandon Miller, der 34 Punkte sammelte. Die beiden deutschen Rookies Christian Anderson und Hannes Steinbach blieben ohne Zähler.

Moritz Wagner verlor mit den Brooklyn Nets derweil auch das zweite Saisonspiel. Bei den Cleveland Cavaliers kamen die Nets trotz einer späten Aufholjagd nur zu einem 121:125. Nationalspieler Wagner sammelte in 14 Spielminuten sechs Punkte und vier Rebounds.

Die Philadelphia 76ers setzten ihren starken Saisonstart unterdessen auch ohne Neuzugang LeBron James fort. Beim 127:116 gegen die Milwaukee Bucks holte Philadelphia vor allem dank eines Triple-Double von Joel Embiid (28 Punkte, 11 Rebounds, 10 Assists) den dritten Sieg im dritten Spiel. Der 41-jährige James, der im Sommer von den Los Angeles Lakers nach Philadelphia gewechselt war, wurde gegen die Bucks geschont.