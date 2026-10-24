Nach dem Fehlstart gibt es schlechte Nachrichten für das Wagner-Team: Der Topstar hat sich den Knöchel verstaucht.

Für Basketball-Weltmeister Franz Wagner und seine Orlando Magic verläuft der Saisonstart in der NBA zunehmend bitter. Das mit zwei Niederlagen in die Saison gestartete Team aus Florida muss vier bis sechs Wochen lang auf Topstar Paolo Banchero verzichten. Wie ESPN berichtet, hat sich der Forward bei der 93:115-Pleite gegen die Minnesota Timberwolves im ersten Heimspiel am Freitag den Knöchel verstaucht.

Damit wird die Last in den kommenden Wochen noch mehr auf Wagner liegen, der allerdings zuletzt mit Schulterproblemen zu kämpfen und wegen einer Knöchelverletzung weite Teile der Vorsaison verpasst hatte. DBB-Kollege Tristan da Silva sollte in Bancheros Abwesenheit mehr Spielzeit erhalten.