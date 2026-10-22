Dennis Schröder glänzt bei seinem Debüt für die Charlotte Hornets. Trotz guter Leistungen verlieren Franz Wagner und Tristan da Silva.

Für Dennis Schröder hat die neue NBA-Saison perfekt begonnen. Der Nationalmannschaftskapitän feierte gemeinsam mit den deutschen Rookies Hannes Steinbach und Christian Anderson einen Erfolg im ersten Spiel für die Charlotte Hornets.

Beim 110:103 gegen die Brooklyn Nets, dem neuen Team von Moritz Wagner, trug Schröder mit 19 Punkten und sechs Assists mitentscheidend zum Sieg bei.

Dennis Schröders Debüt für die Charlotte Hornets gelang Dennis Schröders Debüt für die Charlotte Hornets gelang © IMAGO/Marty Jean Louis

Wagner verbuchte sieben Zähler. Während Anderson in 13 Minuten ohne Punkte blieb, kam Steinbach noch gar nicht zum Einsatz.

NBA: Orlando verlängert mit deutschem Nationalspieler

Derweil kassierten die Orlando Magic trotz guter Leistungen der deutschen Nationalspieler Franz Wagner und Tristan da Silva zum Auftakt einen Dämpfer. Das deutsche Basketball-Duo verlor gegen die Atlanta Hawks einen offensiven Schlagabtausch mit 125:132.

Orlando, das kurz vor dem Tip-off die Verlängerung mit dem 25-jährigen Münchner da Silva bis 2028 verkündete, zeigte im Angriff eine gute Leistung.

Angeführt von Paolo Banchero mit 35 Punkten hielten auch Wagner (22 Zähler, sechs Rebounds, fünf Assists) und da Silva (14 Punkte) ihre Mannschaft lange im Spiel. Noch im Schlussviertel führte die Magic immer wieder, verlor aber letztlich etwas die Nerven.

DEINE MEINUNG

Superstar Giannis Antetokounmpo ist bei einem persönlich ganz starken ersten Spiel für Miami Heat von den Minnesota Timberwolves und Anthony Edwards überflügelt worden. Der Grieche zeigte seine Klasse mit 35 Punkten und einer starken Trefferquote (13 von 19). Doch Edwards überragte ihn und trug die Wolves mit 45 Zählern und zehn Rebounds zu einem klaren 131:106-Erfolg.

Irving-Comeback nach 19 Monaten

Ein solides, aber nicht erfolgreiches Comeback nach 19 Monaten feierte Altstar Kyrie Irving. Bei seinem ersten Spiel nach schwerer Kreuzbandverletzung am 3. März 2025 legte der Point Guard der Dallas Mavericks 15 Punkte auf.

Zum Sieg gegen die Houston Rockets und Topspieler Kevin Durant (30 Punkte) reichte das aber nicht, Dallas verlor 110:128.