Das Team des deutschen Nationalmannschaftskapitäns steht bei drei Siegen und einer Niederlage. Isaiah Hartenstein gelingt ein Double-Double.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und die Charlotte Hornets kommen in der NBA immer besser in Schwung. Das Team des deutschen Nationalmannschaftskapitäns gewann mit 110:103 gegen die Washington Wizards und fuhr den zweiten Sieg in Folge ein. Nach vier Saisonspielen stehen die Hornets bei drei Erfolgen und nur einer Niederlage.

Schröder, der zuletzt beim 115:110 gegen die Miami Heat mit 25 Punkten eine starke Vorstellung gezeigt hatte, kam auf acht Zähler und fünf Assists. Damit stellte der Deutsche einen ungewöhnlichen Rekord auf. Er ist nun der erste Spieler der NBA-Geschichte, der für neun verschiedene Teams mindestens einmal 25 Punkte erzielte.

Dennis Schröder überzeugt mit Charlotte Dennis Schröder überzeugt mit Charlotte © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/DAVID JENSEN

Zweiter überragender Mann bei den Hornets war Brandon Miller mit 39 Punkten. Der deutsche Rookie Christian Anderson trug drei Zähler bei, Hannes Steinbach wurde nicht eingesetzt.

Thunder siegen – Hartenstein glänzt

Isaiah Hartenstein und Oklahoma City Thunder wahrten die weiße Weste mit dem vierten Sieg im vierten Spiel. Hartenstein überzeugte beim 125:114 gegen die Phoenix Suns mit einem Double-Double (15 Punkte, 13 Rebounds). Superstar Shai Gilgeous-Alexander war mit 25 Punkten zweitbester Werfer des Champions von 2025, Ajay Mitchell erzielte 30 Punkte.

Weiter ohne Sieg sind die Miami Heat von Giannis Antetokounmpo. Das Team aus Florida verlor gegen die Dallas Mavericks mit 109:113. Der griechische Superstar konnte die Niederlage auch mit 29 Punkten und 14 Rebounds nicht verhindern.

mit Sport-Informations-Dienst.