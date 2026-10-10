Statt einer Zimmertür trennen die Brüder nun rund 1500 Kilometer. Daran muss sich Franz Wagner noch gewöhnen.

Basketballstar Franz Wagner gewöhnt sich Stück für Stück an den Alltag ohne seinen Bruder und langjährigen Mitbewohner Moritz.

Nach dessen Wechsel in der NBA von Orlando Magic zu den Brooklyn Nets sei es „ein bisschen komisch erstmal. Ich bin jetzt natürlich alleine, wir haben vorher zusammen gelebt“, sagte der Welt- und Europameister in einer Medienrunde: „Aber ich muss sagen, ich genieße es auch ein bisschen. Man kann ganz gut abschalten.“

Wagner-Brüder leben 1500 Kilometer getrennt

Die Umstellung bringe ihm mehr Zeit für sich selbst, „ein bisschen mehr Alone-Time“. Der gemeinsame Kontakt bleibt dennoch eng. „Wir sind aber fast jeden Tag irgendwie in Kontakt“, sagte Wagner, entweder per Videoanruf oder per Textnachricht.

Die Wagner-Brüder spielten seit 2021 gemeinsam bei Orlando Magic, bis Moritz (29) in diesem Sommer nach New York wechselte. Nun liegen rund 1500 Kilometer Luftlinie zwischen ihnen. Moritz gab bereits zu, es tue „weh, dass ich nicht mehr mit ihm zusammenspiele“. Franz (25) erwartet noch Momente, „wo man das auch ein bisschen vermisst. Ich glaube aber, sonst ist es ein ganz guter Zeitpunkt in unseren beiden Karrieren und Lebensphasen. Ich freue mich auch ein bisschen auf die neue Situation.“

Auch sportlich blickt Franz Wagner optimistisch nach vorne. „Wir haben Großes vor. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr talentiertes Team. Wir haben in den letzten Jahren viel Potenzial gezeigt – und auch gezeigt, wo unsere Schwächen liegen und was wir verbessern müssen.“ Sein persönliches Ziel sei es, am Saisonende das Gefühl zu haben, alles aus den eigenen Möglichkeiten herausgeholt zu haben. „Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg“, sagte Wagner.