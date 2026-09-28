Nikola Jokić und die Denver Nuggets sehen bei der Vertragsfrage keinen Konflikt. Co-General Manager Ben Tenzer betont vor dem möglichen Rekorddeal das Vertrauen.

Auch vor dem Start der NBA-Saison 2026/27 bleibt die Zukunft von Nikola Jokić ein Thema, doch bei den Denver Nuggets herrscht demonstrative Gelassenheit. Co-General-Manager Ben Tenzer sieht die Vertragslage des dreifachen MVP nicht als Problem und betonte am Montag: „Wir fühlen uns mit der Beziehung und dem gegenseitigen Vertrauen sehr wohl. Wir haben keinerlei Sorgen.“

Jokić steht noch für die Saison 2026/27 unter Vertrag und besitzt anschließend eine Player Option. Der Center hatte im Juli selbst eine klare Richtung vorgegeben: „Meine Idee und mein Wunsch ist es, in Denver zu bleiben. Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr unterschreiben.“ Im Sommer 2027 könnte er einen Fünfjahresvertrag über rund 360 Millionen Dollar erhalten – den lukrativsten Deal in der Geschichte der NBA.

Nikola Jokić spricht über seinen Vertrag und seine Zukunft Nikola Jokić spricht über seinen Vertrag und seine Zukunft © IMAGO/Starsport

NBA: Jokić sendet klare Botschaft

Für Denver ist die Botschaft entscheidend: Weder eine Trade-Forderung noch ein Zerwürfnis sind erkennbar. Seit die Nuggets ihn im Draft 2014 an Position 41 der zweiten Runde auswählten, prägt er das Franchise. In der vergangenen Saison kam er im Durchschnitt auf 27,7 Punkte, 12,9 Rebounds, 10,7 Assists und 1,4 Steals.

Neben dem NBA-Titel und der Auszeichnung als MVP der Finals gewann Jokić drei MVP-Auszeichnungen, stand achtmal im All-NBA-Team und achtmal im All-Star-Aufgebot. Bis die Unterschrift erfolgt, bleibt der Vertrag dennoch ein Thema, obwohl Spieler und Front Office öffentlich dieselbe Richtung vorgeben.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.