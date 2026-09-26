LeBron James startet bei den Philadelphia 76ers noch einmal neu durch. Der NBA-Superstar hat dabei eine besondere Mission.

NBA-Superstar LeBron James nimmt bei den Philadelphia 76ers sofort die Rolle des Mentors ein. Im Podcast „Mind the Game“ erklärte der Routinier, seinen Star-Kollegen Joel Embiid und Tyrese Maxey einen Leitfaden für Siege auf höchstem Niveau vermitteln zu wollen – damit Philadelphia den berüchtigten „Process“ in dieser Saison mit dem ersehnten Titel vollendet.

Für James ist besonders Embiid ein entscheidender Grund für seinen Wechsel zu den Sixers gewesen. Der Center habe individuell längst alles erreicht, was die Liga zu bieten habe, betonte der viermalige Champion – nur der große Triumph mit dem Team fehle noch.

LeBron James und Joel Embiid spielten bereits gemeinsam im US-Team LeBron James und Joel Embiid spielten bereits gemeinsam im US-Team © IMAGO/NTB

„Er hat in unserer Liga alles geschafft. Und das Einzige, was er noch nicht geschafft hat, ist eine Meisterschaft zu gewinnen. Ich will versuchen, ihm zu diesem ersten Titel zu verhelfen“, sagte James.

NBA: LeBron will vor allem Embiid helfen

James zählte Embiids Auszeichnungen als MVP, Olympiasieger, All-Star und die Erfolge abseits des Courts auf. Gleichzeitig verwies er auf die enorme Verantwortung des Centers in Philadelphia: „Er trägt die Stadt auf seinen Schultern. Seit zehn, zwölf Jahren oder wie lange er auch immer dort ist. Aber ich denke, jetzt ist die Zeit, noch tiefer in den Process einzutauchen.“

Der Routinier sieht seine Aufgabe dabei nicht nur auf dem Court. James will Embiid offenbar auch im täglichen Umgang mit den Belastungen einer Titeljagd prägen. „Ich hoffe, dass ich dieses letzte kleine Puzzleteil sein kann, das ihm hilft, diese Hürde zu nehmen – und die Dinge vielleicht etwas anders zu sehen als bislang in seiner Karriere: den täglichen Process und was es jeden Tag braucht, um dorthin zu kommen.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.