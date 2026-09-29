76ers? LeBron wollte zu anderem Team

76ers-Neuzugang LeBron James gesteht beim Medientag der NBA, dass er eigentlich zu einem anderen Team wechseln wollte.

LeBron James hat sich vor dem inneren Auge schon vorgestellt, für die New York Knicks zu spielen, doch der Titelgewinn des Klubs änderte für den NBA-Superstar alles. „Nachdem sie San Antonio geschlagen hatten, dachte ich mir: ‚Hey, das geht nicht.‘ Ich hätte das nicht tun können“, sagte der Neuzugang der Philadelphia 76ers am Medientag der Basketball-Profiliga.

James (41) hatte sich Ende Juni entschieden, die Los Angeles Lakers nach acht Jahren zu verlassen. Anschließend begann in der NBA ein intensives Werben um den viermaligen Champion, die Sixers machten am Ende das Rennen. „Ihr hättet mir das absolut nicht durchgehen lassen“, sagte James zu den Medienvertretern mit Blick auf eine mögliche Unterschrift bei Meister New York.

LeBron James hat mit Sixers Großes vor

Er habe aber „großen Respekt vor den Knicks. Ein unglaubliches Team, unglaubliche Spieler.“ Besonders hob er Finals-MVP Jalen Brunson hervor: „Ich liebe diesen Kerl, er ist unglaublich.“ Dazu sei der Madison Square Garden „die weltweit beste Arena für Basketballer“.

Der Rekordscorer der NBA will Philadelphia den ersten Titel seit 1983 schenken. Und James betonte direkt, was es dafür brauche. „Um Großes zu leisten, müssen wir Dinge tun, die einfach unbequem sind. Wir müssen uns damit wohlfühlen, uns unbehaglich zu fühlen“, sagte der Routinier: „Wenn wir das tun, können wir ein großartiges Team sein. Ich habe meine Familie nicht verlassen, um in der zweiten Runde zu verlieren – so viel steht fest.“