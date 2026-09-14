Spektakulärer NBA-Trade abgeschlossen

Kawhi Leonard kehrt von den LA Clippers zu den Toronto Raptors zurück. Der lange blockierte Trade ist nach der NBA-Ermittlung durch.

Jetzt geht der spektakulärste Trade des NBA-Sommers über die Bühne: Kawhi Leonard steht vor einer Rückkehr zu den Toronto Raptors. Nachdem der Mega-Deal bereits Ende Juni vereinbart worden war, wurde er nach einer wochenlangen Verzögerung nun offiziell freigegeben. Das berichtet ESPN-Insider Shams Charania. Damit kann der formelle Trade-Call mit der NBA erfolgen und der Wechsel abgeschlossen werden.

Dass sich der Transfer so lange hinzog, hatte einen außergewöhnlichen Grund. Die NBA hatte gegen Kawhi Leonard und die LA Clippers wegen möglicher Verstöße gegen Salary-Cap-Regeln ermittelt. Erst nachdem die Untersuchungen abgeschlossen waren, bekam der Deal grünes Licht. Zuvor hatte der Trade seit dem 30. Juni auf Eis gelegen. Wie mehrere US-Medien berichteten, verhängte die Liga empfindliche Strafen gegen die Clippers-Organisation.

Kawhi Leonard kehrt zu den Toronto Raptors zurück Kawhi Leonard kehrt zu den Toronto Raptors zurück © IMAGO/ZUMA Press

Kawhi Leonard kehrt zu den Toronto Raptors zurück

Für die Rückkehr ihres früheren Franchise-Helden greifen die Raptors tief in die Tasche. Nach Informationen von ESPN wechselt Brandon Ingram gemeinsam mit Gradey Dick, zwei ungeschützten First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks sowie einem Pick-Swap nach Los Angeles.

Brisant: Leonard soll seinen Wunsch nach Toronto früh hinterlegt haben. Laut Charania hatten seine Vertreter interessierten Teams signalisiert, dass der Superstar nur bei den Raptors bereit sei, langfristig zu unterschreiben. „Kawhi sieht darin die Chance, seine Karriere in Toronto zu beenden“, berichtete der Reporter bereits Ende Juni.

Leonard brachte den Raptors 2019 den NBA-Titel

Für die Raptors schließt sich damit ein emotionaler Kreis. In seiner bislang einzigen Saison in Kanada führte Leonard die Franchise 2018/19 zum ersten NBA-Titel ihrer Geschichte. Mit durchschnittlich 30,5 Punkten in den Playoffs dominierte er die Postseason, krönte sich nach dem Finals-Sieg gegen die Golden State Warriors zum Finals-MVP und schrieb sich dauerhaft in die Vereinsgeschichte ein.

Sportlich bekommen die Raptors einen Spieler, der trotz seiner 35 Jahre zuletzt noch einmal auf absolutem Topniveau agierte. In der vergangenen Saison legte Leonard für die Clippers im Schnitt 27,9 Punkte, 6,4 Rebounds, 3,6 Assists und 1,9 Steals auf.

DEINE MEINUNG

In Toronto soll er nun gemeinsam mit All-Star Scottie Barnes die nächste erfolgreiche Ära einläuten. Der Kanadier hatte die Raptors in der Vorsaison mit 46 Siegen zurück in die Playoffs geführt und sich einmal mehr als Gesicht der Franchise etabliert.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.