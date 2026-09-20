Nowitzki glaubt an Neustart der Mavericks in der NBA

Dirk Nowitzki unterstützt den eingeschlagenen Weg der Dallas Mavericks und stärkt dem Teampräsidenten den Rücken.

Dirk Nowitzki setzt auf den NBA-Neustart der Dallas Mavericks unter Masai Ujiri. Die Klubikone stellte sich bei seinem jährlichen Tennis-Event demonstrativ hinter den neuen Teampräsidenten – nach turbulenten Jahren und dem Trade von Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers.

„Wir stehen hinter ihm“, sagte Nowitzki. „Wir alle wollen, dass die Mavericks wieder dorthin zurückkehren, wo sie waren. Vor wenigen Jahren standen wir noch in den Finals. Es gibt viel zu tun. Wir sind gespannt.“

Dirk Nowitzki glaubt weiterhin an die Dallas Mavericks Dirk Nowitzki glaubt weiterhin an die Dallas Mavericks © IMAGO/NurPhoto

Ujiri soll die Dallas Mavericks zurück zu alter Stärke führen

Ujiri hat den Umbruch in Dallas zügig vorangetrieben. Jason Kidd musste als Head Coach gehen, Dusty May übernahm. Mit Mike Schmitz kam zudem ein neuer General Manager. Im Draft sicherten sich die Mavs Morez Johnson Jr. und Sergio de Larrea in Runde eins; über verschiedene Deals kamen Zaccharie Risacher, Santi Aldama, Marcus Sasser und Tarik Biberovic.

Die neue Führung baut ihre Planung um Cooper Flagg und Kyrie Irving auf. Nowitzki beobachtet die Entwicklung mit Interesse: „Viele Veränderungen. Er hat viele seiner eigenen Leute geholt. Es wird eine spannende kleine Reise, zu verfolgen, wie sich das entwickelt. Neuer Coach. Neuer General Manager. Er hat offensichtlich viel getan. Wir werden sehen, wie sich das alles ausgeht.“ In der abgelaufenen Saison verpassten die Mavs den Einzug in die Playoffs.

Ujiri stieg beim NBA-Champion von 2011 im Mai als Präsident und stellvertretender Direktor ein und löste damit den entlassenen Nico Harrison ab. Zuvor war er bereits bei den Denver Nuggets und den Toronto Raptors als Funktionär aktiv. Mit den Raptors gelang ihm 2019 der erste NBA-Titel der Franchisegeschichte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.