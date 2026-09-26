Der viermalige NBA-Champion hat seine gesamte Karriere in San Francisco verbracht.

Basketballstar Stephen Curry (38) bleibt bis 2028 bei den Golden State Warriors. Das teilte der NBA-Klub am Freitag mit. Medienberichten zufolge erhält der viermalige Champion einen Vertrag über 116 Millionen Dollar.

Curry glänzt trotz Verletzungspause

„Wir könnten nicht glücklicher darüber sein“, sagte Warriors General Manager Mike Dunleavy: „Er verkörpert alles, wofür diese Organisation stehen möchte: durch sein legendäres Spiel auf dem Court, seine einzigartige Führungsqualität und Opferbereitschaft sowie seinen unvergleichlichen Einfluss in der Gemeinschaft.“ Curry, seit 2009 bei den Warriors, hat seine gesamte Karriere bei dem Franchise aus San Francisco verbracht.

Curry erzielte in der vergangenen Saison durchschnittlich 26,6 Punkte und wurde zum zwölften Mal in seiner Karriere ins All-Star-Team gewählt. Der Olympiasieger von 2024 verpasste jedoch auch 39 Spiele, unter anderem wegen einer Knochenprellung im rechten Knie.

Einige Wochen zuvor hatten mit Steve Kerr und Draymond Green bereits zwei weitere Leistungsträger der Warriors verlängert.